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原民轉型正義里程碑！英愛丁堡大學正式歸還排灣族勇士遺骨

原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」。（原民會提供）

原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」。（原民會提供）

2023/11/03 22:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕原住民委員會今日偕牡丹社排灣族人，赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」，該校正式歸還1870年代四具自牡丹戰亂地區遭日本軍人擅自取走後，輾轉流落至愛丁堡大學的祖先頭骨，原民會主委夷將．拔路兒Icyang Parod指出，這是台灣原住民族社會，要求國際返還祖先遺骨的首例，深具歷史意義。

原民會教文處副處長邱文隆Biung Takisvilainan解釋，愛丁堡大學所收藏的四具遺骨，當年由任職於日軍的美籍軍人取得後，輾轉交給出身愛丁堡的動物學家，該校校長William Turner1907年發表四具遺骨的研究，自此停留在學校解剖學科，進行保存至今。

夷將Icyang指出，基於聯合國原住民族權利宣言第十一、十二及第卅一條精神，原住民族有權將遺骨送回原籍，且各國應設法讓原住民族能夠取得國家持有的遺骨，並將其送回原籍。在此精神下，自己於前年十一月代表族人，致信向愛丁堡大學校方正式提出返還要求。去年七月愛丁堡大學透過外交部駐英國台北代表處愛丁堡辦事處轉達，同意返還遺骨。

夷將Icyang表示，希望遺骨返還的過程，以及傳統祭儀的進行，部落族人及社群集體能夠從中得到撫慰，自傷痛與失落中療癒，這也顯示學術機構、博物館間基於聯合國原住民族權利宣言的精神，透過反省歷史不正義，進一步共同合作，扭轉殖民遺緒及其複雜歷史對當代的影響，以實際的歸還行動，促成人類社會更重視原住民族的人權。

今天由該校副校長Gavin McLachlan代表簽署返還文件並正式移交，我方則由原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu、牡丹鄉長潘壯志代表部落接受返還。四具遺骨後續將於本月6日暫時安置於台南國立台灣史前文化博物館，等候牡丹鄉各部落研商後續安置的措施。

夷將Icyang強調，原住民族要求返還遺骸的權利，是明載於聯合國原住民族權利宣言的條文，盼透過遺骸及文物的歸還議題，提醒國際社會共同關注、尊重並落實原住民族的倫理價值及文化權利。

原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」，該校正式歸還四具自牡丹戰亂地區遭日本軍人擅自取走，流落至愛丁堡大學的祖先頭骨。（原民會提供）

原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」，該校正式歸還四具自牡丹戰亂地區遭日本軍人擅自取走，流落至愛丁堡大學的祖先頭骨。（原民會提供）

原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」，該校正式歸還1870年代四具自牡丹戰亂地區遭日本軍人擅自取走後，流落至愛丁堡大學的祖先頭骨。（原民會提供）

原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」，該校正式歸還1870年代四具自牡丹戰亂地區遭日本軍人擅自取走後，流落至愛丁堡大學的祖先頭骨。（原民會提供）

原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」。（原民會提供）

原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」。（原民會提供）

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