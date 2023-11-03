副市長怎敢坐侯友宜座位？劉和然認未注意細節 悄撤市長名牌

民進黨新北議員卓冠廷質詢問副市長劉和然，怎敢在總質詢期間大剌剌坐在市長座位。（記者許倬勛攝）

2023/11/03 16:10

〔記者許倬勛／新北報導〕新北議會民進黨團批副市長劉和然「代理市長」於法無據，竟還大剌剌坐在議會市長座位，議員卓冠廷質疑8年前的新北市長朱立倫請假選舉時，當時的副市長侯友宜都不敢如此僭越，劉和然怎能坐得如此安心？劉和然急忙解釋「是我沒有注意到細節，只是順勢坐下，這點比不上侯市長」，事後劉趕忙撤下市長名牌，並將副市長朱惕之的名牌移到桌面中間「共用」。

民進黨團一連兩天總質詢，質疑劉和然只是代行市長職務，市府卻對外宣稱是代理市長，依照《地方制度法》於法不符，要求劉和然當好副市長，而非「代理市長」。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷質詢時秀出一張照片，畫面中是8年前的新北市長朱立倫請假選舉時，時任副市長侯友宜出席議會，坐在副市長位置上，而市長位置上則擺放朱的人形立牌，卓問劉和然「為何坐在當時侯友宜都不敢坐的位置上？」、「市長名牌這麼大你沒看到，連兩天都沒看到？」

「我本來就是副市長」，劉和然答說，自己是依法代理市長職務，昨日來到議會時，陳純敬已坐在副市長位置上，他只好順勢坐在市長位置上，承認自己未注意細節，在這點上比不上侯友宜；卓冠廷聽完忍不住訕笑，「這是分際問題，議會座位不能隨便亂坐，但是你要這樣拍馬屁，我也認了」。

卓冠廷結束質詢後，劉和然返回「市長座位」，與副市長朱惕之咬耳朵，不久便撤下市長名牌，將朱惕之座位的副市長名牌移置兩人中間共用。

卓冠廷質詢時間結束後，劉和然悄悄將市長名牌撤下，與副市長朱惕之共用同一名牌。（記者許倬勛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法