新北議會綠營撤侯友宜人形立牌 副市長劉和然率官員道歉

議長蔣根煌、副市長劉和然與新北議會民進黨團協調撤除立牌。（記者許倬勛攝）

2023/11/03 10:47

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨團昨為了副市長劉和然以「代理市長」的身分「冒牌」出席，拿出請假的新北市長侯友宜人形立牌放置備詢台，雙方為此僵持不下，劉和然堅持「不撤立牌不備詢」；今議會主席由議長蔣根煌主持，蔣出馬協調，綠營點頭撤下立牌，劉率眾官員道歉，「對於造成議會這樣的情況，我們表達歉意」。

民進黨團總召鄭宇恩向蔣根煌表達不滿，依照《地方制度法》，目前侯友宜為請假，劉和然僅是代行市長職務，市府卻對外宣稱劉是代理市長，於法不符，令昨置放立牌並未影響備詢，為何劉和然能向官員們施壓，示意他們不必列席？綠營議員張嘉玲也質疑，議員監督市府天經地義，但昨要求官員列席高達22次都無人回應。

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蔣根煌知悉昨日狀況後，裁示移走侯友宜人形立牌就協調市府道歉，希望雙方各退一步，不要讓府會關係緊繃、持續惡化下去；鄭宇恩則要求「先道歉再撤牌」，雙方為此爭執半晌，蔣敲槌裁示協商，強調互信才能夠讓事情圓滿落幕。

最後綠營同意先撤除備詢台牌面，議長指示劉和然上台，劉說：「對於造成議會這樣的情況（議事混亂），我們表達歉意」隨後全體局處長起立致歉，結束議會空轉，開始市政總質詢。

劉和然向民進黨團致歉。（記者許倬勛攝）

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