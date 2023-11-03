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首頁　>　政治

侯辦譏「又要蹭聲量？」 四叉貓6點回應：快被民眾黨吃掉才蹭我

網紅四叉貓。（圖擷取自劉宇臉書）

網紅四叉貓。（圖擷取自劉宇臉書）

2023/11/03 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人「四叉貓」因國民黨總統參選人侯友宜競選廣告影射他是網軍側翼，要求道歉，侯辦發言人江怡臻稱，四叉貓為特定政黨帶風向、淪為打手的爭議斑斑可考，甚至參加過「側翼同樂會」，要告侯友宜簡直荒唐可笑，質疑他「又要蹭聲量」，對此四叉貓今（3）日發出6點回應。

四叉貓在臉書PO文表示，第一點「我可沒有亂帶風向，認為我亂帶風向可以去告我，但我被告三十幾案全部不起訴，證明我從不散播假消息。」第二點為「我身為一個網美，不管任何政黨只要主動邀請我都會出席，國民黨也邀請我不少次，我還領過幾次國民黨給的車馬費，那我是否也是國民黨的側翼。」

第三點為「我又沒有在國民黨政策會上班，我老闆也不是曾銘宗，為什麼侯友宜要抹黑我是網軍？」第四點為「每個月領國民黨薪水的黨工許哲賓 ，筆電中有上千個假帳號，還被我抓包在PTT上用假帳號攻擊民進黨，國民黨才是真的有在養網軍。」

第五點為「為什麼整個MV所有政治人物都是素描，只有我用真實照片，是不是欺侮我是個平民百姓沒靠山。」第六點為「侯友宜沒聲量才故意攻擊我啦，都快被民眾黨吃了現在跑來蹭我來不及惹！」

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