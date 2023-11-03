藍白合「新對案」內容曝光！柯文哲嘆：不用投票就已經預知結果

柯文哲今天在臉書發文透露國民黨主席朱立倫提出的藍白合新方案。（記者林哲遠攝）

2023/11/03 12:04

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜昨天向民眾黨總統參選人柯文哲喊話「期限到今天」；今傳出國民黨向柯陣營提出「新的對案」，柯文哲稍早在臉書發文證實「昨天和朱主席通電話」，朱主席提出了日本與德國模式，其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。

柯文哲透露，今天清晨，自己與核心幕僚們，進行了一場會議。一個多小時的討論中，「我們聚焦在一個題目：民眾黨與我，為何參選？」是為了勝選嗎？為台灣民眾黨的發展？還是提供台灣一個新的選擇？一個「改變」的契機。

請繼續往下閱讀...

「我們不斷討論、理性辯證，」柯文哲說，赫然發現過去兩個月以來，為了促成在野整合，民眾黨逐漸失去自我；從號召支持者與中間選民，無論成敗、義無反顧地拚一次，到只把2024政黨輪替設定爲唯一的目標，於是一再配合、妥協、退讓，反而失去了當初信仰的價值。

柯文哲重申，他的參選，不只要達成政黨輪替，更要「 改變台灣的政治文化」。希望政治能重新讓人民相信本就應該相信的價值，相信政治可以清廉、勤政、帶來幸福，相信理性、務實、科學可以帶台灣走出新的方向，擺脫傳統政治裡種種為人民所詬病的陋習。

他強調，如果，到最後無法達成政黨輪替，還犧牲了價值，那麼我們的參選，只會讓台灣繼續停在原地、讓希望改變的選民徹底失望。

「昨天朱主席和我通了電話，我非常感謝他費心研擬新方案，他提出了日本與德國模式。」柯文哲說，其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。這個方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。

柯文哲：民調在誤差範圍內無論勝負願禮讓

柯文哲感嘆，今日是侯市長提出的最後期限，「我仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。我也願意退讓，若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，我都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。」

最後，柯強調，「在民意前，我們必須謙卑，而科學、公平、公正的制度仍是我的底線。避免黑箱密室、分贓政治，才能讓人民看到改變與希望，我相信，也才能為台灣找到最好的出路。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法