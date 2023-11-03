稱核電說法「兩面騙票」立院民眾黨團批民進黨模糊焦點

民眾黨立院黨團總召邱臣遠、立法委員吳欣盈今（3）日召開記者會抨擊蔡政府能源政策。（民眾黨提供）

2023/11/03 13:40

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團總召邱臣遠、立法委員吳欣盈今（3）日召開記者會，抨擊民進黨總統參選人賴清德「核電可緊急使用」、行政院長陳建仁「核電是綠電」等說法，遭外界質疑「兩面騙票」，更無法正面回應綠電淪貪腐溫床的爭議，在在反映民進黨能源政策是基於政治考量，而非理性科學。

邱臣遠指出，柯文哲主席日前走訪台南點出光電案場有亂蓋疑慮，能源局火速反駁是「個案問題」，但現行綠能用地評估明顯有問題，只會「一刀切」，無視許多土地仍留有農業價值，最終走向變更地目，連農地都不是了；高檢署也統計，2021年至2022年底，短短2年偵辦60起綠能行賄案，凸顯國家政策淪為貪腐溫床，已脫離政策本意。民進黨批評柯文哲「把感覺當科學」，反而顯露為政治曲解科學的做法，正是「把科學當感覺」的典型表現。

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民眾黨針對台灣能源及氣候困境，提出6點具體政策倡議，邱臣遠說明，「能源永續」推動再生能源發展與應用、促進社會向低碳轉型，並確保台灣供電穩定；「珍惜資源」主張透過碳定價機制激勵產業「綠色轉型」，藉由政策與市場機制雙重作用，確保有效減排；「低碳交通」則計劃以空氣品質管理區做為交通低碳化基礎，加強電動車輛普及與公共運輸系統的綠色改造。

他強調，民眾黨也主張「開源節流」，提升水資源利用效率、優化調度系統，推動「在地淨零」建立遵循永續原則的土地管理體系，同時也要引導社會大眾採取節能減排的生活模式，促成「以人為本的社會轉型」。

吳欣盈則說，民眾黨團4年來在氣候政策立法上，有突破性的進展，成功推動《氣候變遷因應法》及《再生能源發展條例》修法，並提出海洋三法，確保台灣在全球氣候治理中，能站在進步的前列。其中《氣候變遷因應法》的修訂，2050年淨零碳排為目標，設計短中長期路徑，從碳費過渡至碳稅，並設立氣候變遷基金，為氣候政策提供穩定的財務支持；而《再生能源發展條例》修法中，讓地熱能從申請、審查到營運都有明確規範，不僅簡化行政流程，也提高了投資誘因。

台灣海洋保護區面積只佔8.17%，遠低於全球13.5%的平均值，吳欣盈表示，民眾黨團提出全面的《海洋保育法》，一改過去《漁業法》、《國家公園法》、《野生動物保育法》、《文化資產保存法》及《發展觀光條例》各有優先保護標的，管制手段有所差異的問題，草案明定2030保護30%海洋、逐年減少有害補貼、建立藍碳生態系資料庫，充分發揮海洋的吸碳功能，接軌國際趨勢。

民眾黨團認為，無論過去的立法成果，或是當前提出的6大氣候與能源主張，都在在展現出本黨在氣候政策上的決心和行動力，相信這些倡議將帶領台灣走向更綠色、更永續的未來，民眾黨團也將繼續站在環境保護的最前線，帶領台灣走向淨零且永續的未來。

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