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蕭美琴當賴清德副手？吳釗燮：有加分激勵效果

外交部長吳釗燮接受鏡電視專訪。（鏡電視提供）

外交部長吳釗燮接受鏡電視專訪。（鏡電視提供）

2023/11/03 00:12

〔記者楊堯茹／台北報導〕總統大選倒數，民進黨總統參選人賴清德日前透露，駐美代表蕭美琴是他的副手優先人選。外交部長吳釗燮接受鏡電視專訪時說，蕭美琴是外交部「第一把手」，若賴清德真的挑蕭美琴當副手，這對他的選戰具有加分、激勵效果」。

吳釗燮在節目被問及，蕭美琴會不會回台擔任賴清德的競選副手？他反問，「我哪知道」。主持人追問，那蕭美琴在亞太經合峰會結束是否返台，吳釗燮口風超緊，仍說，「我不知道」。主持人再問，部長怎麼可能不知道？他這才改口，「好吧！那就不能講」。

吳釗燮說，蕭美琴是非常好的朋友，以外交部觀點，她是「第一把手、最強的外交尖兵」，對台美關係的貢獻有目共睹，尤其華府許多國會議員常以見到蕭美琴為榮，這很不容易。

他接著說，連訪美的歐洲高層到華府的第一站，通常都是到雙橡園與蕭美琴見面，甚至有美方人士當面跟他說，蕭美琴是在華府裡面，效率最高的、最有實戰經驗的大使，這已超過對他國大使的稱讚。

吳釗燮坦言，雖然他沒有參與選務，也不知道副手是不是蕭美琴，但如果賴清德挑了蕭美琴，這對他會有加分激勵作用。

被問到倘若蕭美琴離任駐美代表，是否會衝擊台美關係？吳釗燮堅定地說，與美方有制度化的溝通管道，並不擔心會台美關係受影響，但對美關係是台灣外交的重中之重，接任者必是與美方溝通無礙的人選。

吳釗燮感慨，畢竟他是外交部長，若是蕭美琴離任駐美大使，他還是會相當不捨。

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