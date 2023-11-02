接棒蕭美琴駐美？ 吳釗燮：完全沒有這件事

外交部長吳釗燮今（2）日出席立法院外交及國防委員會，就主管收支部分報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/02 11:56

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣總統大選倒數72天，民進黨總統參選人賴清德至今尚未公布副手，但外界認為駐美代表蕭美琴呼聲最高。國民黨立委陳以信質詢，外傳外交部長吳釗燮將接替駐美，歐洲某重要代表將返國接任外長。對此，吳釗燮今在立院答詢時3次表示「完全沒有這件事」。

立院外交及國防委員會今審查「113年度中央政府總預算案關於外交部主管收支機密及公開部分」，吳釗燮列席備詢。

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陳以信質詢，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）兩週前訪台，吳釗燮與她私下會晤時，是否有談到蕭美琴若是返台成為總統副手人選，下任駐美代表的人選。吳回應，「完全沒談到這個議題」，他也不能代表民進黨總統參選人賴清德競選陣營談論蕭美琴是否將擔任副手的問題。

陳以信進一步提問，如果蕭美琴被突然拉回來參選，是否將衝擊台美關係。吳釗燮強調不會有問題，台美之間有非常制度化的溝通管道，至於有無備案人選等涉及選戰規劃的問題，他不會回答。

吳釗燮還就「藍白合」動向反問，「若我是委員，不會關心蕭美琴，會更關心國民黨總統參選人侯友宜的副手人選」。

陳以信再質詢，聽說歐洲某位重要代表最近要回國，是否要接外長的位置，而吳釗燮要去駐美。吳釗燮回應說，「沒有這件事、完全沒有」。

亞太經濟合作會議（APEC）15日登場，陳以信再問，代表台灣出席的台積電創辦人張忠謀，是否可能會晤美國總統拜登，吳釗燮則說，根據往例都會安排台灣領袖代表與美方高層會談，這是外交部安排的方向。

白宮證實美國總統拜登將在APEC峰會場邊會晤中國國家主席習近平，吳釗燮表示，現在印太區域情勢讓各國有點擔憂，中國在區域的擴張野心，與台灣理念相近的國家都看在眼裡，為避免衝突，各國希望跟中國保持比較密切的聯繫，這對台灣也是好的事情，因為如果發生戰爭，台灣是第一個受害者，故台美對此持續保持密切溝通。

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