控李全教涉架脖子、恐嚇控制近5分鐘 南市議員朱正軒報警提告

南市議員朱正軒比出李全教對他架脖子的手勢，指控李全教公然對他施以肢體強制及言語恐嚇，控制他近5分鐘。（記者蔡文居攝）

2023/11/02 17:37

〔記者蔡文居／台南報導〕立委林宜瑾競選總部執行總幹事、南市議員朱正軒今天下午召開記者會，指控立委參選人李全教，今天在殯儀館加公祭時公然對他施以肢體強制及言語恐嚇，控制他近5分鐘，已涉及強制罪。他今天並在南市民進黨團發表「不自殺聲明」後，隨即赴警局報案，並控告李全教涉嫌妨害自由、傷害及恐嚇。

李全教否認有恐嚇情事

對於朱正軒指控，李全教則否認有恐嚇等情事。

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朱正軒表示，目前李全教還只是立委參選人，就任意對意見不同者使用暴力、施以威脅，請問這樣的人，要如何「堅持做人民的靠山」？

李全教目前以無黨籍參選台南市第四選區立委，民進黨則提名立委林宜瑾尋求連任，朱正軒擔任林宜瑾競選總部執行總幹事兼發言人，朱先前指控李全教為「光電黑金」，遭李全教提告。

朱正軒表示，今天上午9點半，在南市殯儀館的公祭場合時，他正在講電話，李全教快步走來，當眾用手臂把他脖子架住並控制他近5分鐘，大聲嚷嚷說：「我哪裡黑金？你說給我聽！」、「我哪有雙重涉賄？」、「無讀書的垃圾囝」，引起喪家及公祭民眾的注目。

他說，李全教的大聲怒罵及肢體控制整個情形對喪家極不尊重，當下情況荒謬到他不知該如何反應，李全教連在公開場合都能如此大膽對他肢體控制，更何況在私下場合，已嚴重威脅到他的人身安全。

他痛批說，濫用暴力者使他人屈服者就是黑道。李全教用今天的行為證明自己黑金的本質，實在沒有資格成為代議士，呼籲市民鄉親一起抵制暴力及恐嚇。

李全教澄清：當時是質問為何要一再抹黑

李全教回應說，面對朱議員多次公開的抹黑，毀謗，即使他有再多的憤怒，也不可能對他進行所謂的恐嚇。

李全教澄清，當時他是向朱表示「無冤無仇為何要一再惡意抹黑」。真實的情況是他在現場公開詢問朱議員所指「雙重賄選是什麼？」、「黑金的黑跟金所指的是什麼」，不能含血噴人、無中生有，但朱議員無法吐出任何一個字，讓他漏氣了，也讓現場的鄉親知道事實是什麼。

李全教否認有對朱正軒恐嚇等情事。（資料照）

朱正軒指控遭李全教架脖子、恐嚇，今發表「不自殺聲明」，南市多位民進黨議員在記者會後為他加油打氣。（記者蔡文居攝）

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