南市議員朱正軒控遭李全教架脖子怒斥近3分鐘 李陣營澄清「誤會」

台南市議員朱正軒指控遭到立委參選人李全教以手臂架住脖子怒斥近3分鐘，李全教陣營則表示是誤會。（朱正軒提供）

2023/11/02 17:00

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨籍台南市議員朱正軒指控，今（2）日上午在台南市立殯儀館參加公祭時，突遭立委參選人李全教公然施以肢體暴力及言語恐嚇，用手臂架住脖子怒斥近3分鐘，質問「我哪裡黑金？你說給我聽！」「我哪有雙重涉賄？」朱正軒發表「不自殺聲明」，目前也前往台南市警察局第六分局報案中。

李全教競選總部對此表示，該事件是誤會，李全教為人海派，因朱正軒多次公開批評他賄選及黑金，今早在市立殯儀館巧遇朱正軒，用手臂搭在朱正軒肩上，請朱正軒拿出證據，否則他沒做的事不要亂講，「如果要恐嚇，怎麼會在公開場合？」何況那裡有監視器。

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朱正軒指出，當時李全教的大聲怒罵及肢體控制，導致正在家祭的家屬都探頭出來看，對喪家極不尊重，當下情況也荒謬到他不知該如何反應，抨擊李全教只因被點出黑金事實，即惱羞成怒，不顧場合形象，公然以肢體及言語對他進行恐嚇，實在沒有資格成為代議士，他下午前往警局報案，並呼籲市民鄉親一起抵制暴力及恐嚇。

李全教透過聲明稿回應指出，當時他是在現場公開詢問朱正軒所指的雙重賄選及黑金是什麼？不能含血噴人、無中生有，面對朱正軒多次公開抹黑、毀謗，即使他有再多的憤怒，也不可能對朱正軒進行所謂的恐嚇。

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