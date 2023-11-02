南市議員朱正軒控遭李全教架脖子怒斥近3分鐘 李陣營澄清「誤會」
2023/11/02 17:00
〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨籍台南市議員朱正軒指控，今（2）日上午在台南市立殯儀館參加公祭時，突遭立委參選人李全教公然施以肢體暴力及言語恐嚇，用手臂架住脖子怒斥近3分鐘，質問「我哪裡黑金？你說給我聽！」「我哪有雙重涉賄？」朱正軒發表「不自殺聲明」，目前也前往台南市警察局第六分局報案中。
李全教競選總部對此表示，該事件是誤會，李全教為人海派，因朱正軒多次公開批評他賄選及黑金，今早在市立殯儀館巧遇朱正軒，用手臂搭在朱正軒肩上，請朱正軒拿出證據，否則他沒做的事不要亂講，「如果要恐嚇，怎麼會在公開場合？」何況那裡有監視器。
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朱正軒指出，當時李全教的大聲怒罵及肢體控制，導致正在家祭的家屬都探頭出來看，對喪家極不尊重，當下情況也荒謬到他不知該如何反應，抨擊李全教只因被點出黑金事實，即惱羞成怒，不顧場合形象，公然以肢體及言語對他進行恐嚇，實在沒有資格成為代議士，他下午前往警局報案，並呼籲市民鄉親一起抵制暴力及恐嚇。
李全教透過聲明稿回應指出，當時他是在現場公開詢問朱正軒所指的雙重賄選及黑金是什麼？不能含血噴人、無中生有，面對朱正軒多次公開抹黑、毀謗，即使他有再多的憤怒，也不可能對朱正軒進行所謂的恐嚇。