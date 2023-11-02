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公報處職員下跪指國會頻道收視下滑遭長官威脅 林志嘉允調查改善

立法院公報處職員走入會議室，突下跪用膝蓋走路、向立法院秘書長林志嘉遞交陳情書。（記者謝君臨翻攝）

立法院公報處職員走入會議室，突下跪用膝蓋走路、向立法院秘書長林志嘉遞交陳情書。（記者謝君臨翻攝）

2023/11/02 16:56

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（2）日上午開會前，一位公報處職員突然走入會議室，並向立法院秘書長林志嘉下跪陳情，指控該處處長因為國會頻道近來收視下滑等相關收視問題，對其言語霸凌，甚至威脅年底考績打乙。對此，林志嘉於會後要求人事處調查釐清真相，後續將依調查結果進行檢討及研提改善作為。

司法委員會今排審「113年度立法院預算」，而在上午8點57分左右，突有一位男子走入會議室，他向會議主席、民進黨立委湯蕙禎報告後，隨即轉身走向坐在備詢台的林志嘉，走沒幾步隨即下跪用膝蓋走路，並高舉文件予林，林在看完陳情書內容後，允諾將於會後了解狀況，並將親自處理。

根據陳情書內容，男子控訴公報處長因國會頻道近來收視下滑等相關問題，於前天下午5點半把承辦職員、科長叫進辦公室，不斷訓斥並大罵承辦人「X的」，整間辦公室同仁都聽到，更威脅年底考績打乙，使承辦人承受不了壓力。承辦人因而向秘書長陳情，並打算提出長官利用職權辱罵下屬等法律行動。

男子指出，公廣集團自2017年起承接「國會頻道轉播」任務，至今即將邁入第7年，國會頻道的主要任務，是將第一手的議事轉播影像傳送至全國各地，並非以收視為導向，然近月以來因收視下滑等問題，承辦人承受莫大壓力，前天更被處長以各種理由訓斥，最後還被威脅調動職務、考績打乙等語言霸凌。

立法院稍早發布新聞稿指出，林志嘉於預算審查會結束，隨即了解狀況並要求人事處秉持毋枉毋縱原則主動調查釐清真相，並裁示依「公務人員安全及衛生防護辦法」第4條第1項第6款規定，明日由副秘書長主持，啟動申訴處理調查小組會議，後續將依調查結果檢討發生原因、相關人員責任後處置及研提改善作為。

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