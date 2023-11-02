柯文哲稱「我吃飯沒廚餘」 民進黨團酸：證明他是個媽寶

民進黨團翻出柯家2015年的年夜飯照片，並質疑柯文哲難道連魚刺、骨頭和果皮都吞進肚。（資料照）

2023/11/02 11:05

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲昨自豪表示，他擔任台北市長時「打掉」造價10億元的廚餘處理廠計畫，並稱自己吃飯沒什麼廚餘。對此，立法院民進黨團今（2日）指出，柯文哲不僅「反智」否決一項符合環境永續的提案，更證明「他是個媽寶」，不知道煮飯過程會有廚餘，難道要把果皮和骨頭都吞進肚。

立法院民進黨團今召開輿情回應記者會。黨團書記長莊瑞雄翻出柯文哲2015年回新竹老家的年夜飯照片，擺滿滷肉、白鯧魚、帝王蟹火鍋等豐盛菜色。莊質疑，當柯媽媽的小孩真的很幸福，但很難想像連魚刺、骨頭都能嚼碎吞進肚子，廚餘並非只有剩菜剩飯，難道柯文哲連果皮都吃下去？柯身為一位醫師卻講出這樣的話，有失他一直強調的科學、理性、務實。

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黨團副書記長洪申翰則表示，近年許多環境組織不斷要求，基於淨零減碳、資源循環等理念，台灣應該蓋更多廚餘處理設施，讓廚餘再資源化，但柯文哲以「我吃飯都不會留廚餘」為由否決北市環保局的提議，還說要教育台北市民吃飯不要留廚餘，這種決策風格就是「反智」、踐踏專業，用荒謬的義和團式理由否決一項符合永續需求的提案。

「這活生生地證明，柯文哲就是個媽寶」，洪申翰說，為什麼他可以在吃飯的時候不留廚餘，如果有煮飯的經驗就會知道，這過程一定會有廚餘，他卻得意洋洋地說沒有，這代表他一定不會煮飯，都是別人煮好、捧到桌上讓他吃，甚至要把魚刺挑好、水果剝好，柯文哲才有辦法吃飯不留廚餘。

黨團幹事長劉世芳則比喻，柯文哲有點像吸塵機器人，任何東西進去就用強力馬達攪一攪，就可以完全消化吸收。

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