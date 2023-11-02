藍白合3日最後期限？ 侯友宜：火車過站就不等人

媒體報導侯友宜針對藍白合談判下最後通牒，指3日就是期限，過了就什麼都不用再談。國民黨總統參選人侯友宜今天說，火車過站就不等人，時間也不等人，大家要快速面對問題，來符合人民期待。（資料照）

2023/11/02 10:38

〔中央社〕媒體報導侯友宜針對藍白合談判下最後通牒，指3日就是期限，過了就什麼都不用再談。國民黨總統參選人侯友宜今天說，火車過站就不等人，時間也不等人，大家要快速面對問題，來符合人民期待。

侯友宜、國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲10月31日會面討論總統人選產出方式，但仍無共識。朱立倫說，持續堆疊善意；柯文哲則表示，只要方法公平、符合程序正義，在選票上誰正誰副，他都會接受。

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有媒體報導侯友宜指週五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談。侯友宜今天接受媒體聯訪時說，火車過站就不等人，時間也不等人，所以大家要快速面對問題來符合人民期待。

至於柯文哲指只要方法公平，誰正誰副都會接受，那侯友宜認為的公平方式是什麼？侯友宜說，現在已進入政黨協商，就不要再回原點，兩黨要拿出新方式面對問題，不要辜負人民期待。

媒體詢問，柯文哲堅持全民調，會不會覺得柯文哲利用他的誠意墊高自己，整合是否還有談下去的必要。侯友宜說，這要請教柯文哲，他不方便替柯回答。

另外，國民黨前秘書長李乾龍說要做好三腳督準備，國民黨籍雲林縣長張麗善則說不要勉強。侯友宜表示，他會用堅定力量繼續往前走，他從事公職43年，做自己始終如一，用生命團結台灣是他不變的職志。

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