北投影視音園區第3度流標 林延鳳籲別再「瞎撐」下死棋

北投影視音園區近期第3度流標。圖為園區內兩棟修復中的歷史建物。（記者甘孟霖攝）

2023/11/01 22:03

〔記者甘孟霖／台北報導〕前台北市長郝龍斌時期就規劃的北投影視音園區，近期第3度流標。議員林延鳳表示，若影視音用途已走不下去，應盡快辦理都市計畫使用分區變更，不要再「瞎撐」導致進展停滯。對此，文化局長蔡詩萍表示，園區2棟歷史建築年底修復完成，將先採委外重建營運（ROT），後續園區整體規劃，則會提至府級層級商討都市計畫變更。

北投影視音園區是郝龍斌於2014年規劃，分期向國防部購買舊北投製片廠土地，前後花費18億元；至前市長柯文哲市府時期，規劃採由市府提供土地、民間機構投資興建並營運，期滿所有權歸還市府方式（BOT），不過歷經一次流標、一次決標但後續未簽約，到了蔣市府則第三度流標。

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議員林延鳳指出，據了解未來調整園區方向，作為影視音用途將由原本規劃的「至少7成」調降為「至少5成」，但這樣的做法無法保證能夠真正解決該區開發、招商所面臨的困境。如柯市府規劃是不被業界認可的「死棋」，就應該儘速開展都市計畫使用分區變更程序，不要再「瞎撐」導致進展停滯。

議員張斯綱認為，這個區塊已經有10、20年沒有相關影視音產業進駐，這些產業也已經有了其他的聚落，要把他們拉回北投不是一件容易的事情，應該審慎評估如今北投是否還適合成為這樣的聚落？或許能思考將這個區域轉型成文化休憩園區，不再強調產業，而是將其變成一個具有歷史意義的文化園區，記載中國製片廠的興衰，是比較務實的做法。

蔡詩萍表示，三度招標失利是重大挫敗，確實該做出變化，目前園內的2棟歷史建築會於年底前修繕完畢，將先採ROT方式，後續園區規劃，則提報府級研議都市變更計畫。

文化局補充，都市計畫變更方面目前正評估調降原先計畫規定，至少7成的影視音產業比例，因為經過疫情衝擊後，整體大環境不佳，碰上缺工、缺料情形，影視音產業又是高度勞力密集，財務不確定性較高，導致投資人望之卻步，後續將進行財務試算，看如何調整影視音產業比例，才能達到一個平衡。

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