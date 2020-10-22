北藝、北投影視音園區帶動商機 議員盼白晝之夜北投舉行

台北表演藝術中心外觀。（記者楊心慧攝）

2020/10/22 17:27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會教育委員會今上午市政考察台北表演藝術中心、北投影視音園區，教育委員會召集人、議員陳重文表示，北投影視音園區可帶動附近商機，盼北市府能多回饋鄰里，並製造就業機會，不要只是提供拍片，思考多方經營，善加利用整個區域，也希望北市文化局把白晝之夜活動帶到北投地區。

據市府規劃，北藝預計在明年4月完工、5月進場測試，12月底點交，2022年7月到9月舉辦系列開幕季活動；北投影視音園區預計在明年第2季公告招商，第三季完成簽約，園內歷史建物修復工程則在明年第3季開工，112年第4季完工，預計113年第1季可點交，園區綠美化工程則在今年9月開工，預計可在明年第2季開放使用。

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陳重文表示，北投影視音園區完工後，可帶動附近商機，新興公園景觀也會吸引民眾前來，盼文化局顧及北投地區資產與環境，希望也能多回饋鄰里，並製造就業機會，他也建議台北市文化局長蔡宗雄考慮把白晝之夜活動帶到北投地區。

北投影視音園區綠美化工程、新興公園景觀改善工程占地1.4公頃，工程包含周遭人行道興建，但現場施工卻影響周邊里民，工程僅有一片鐵皮相隔，引發安全疑慮；稻香里長張義博批評園區施工安全未做好危安管理措施，鐵皮被風吹得搖晃劇烈，弄得里民膽戰心驚，公園遊樂場地面採易滑材質，讓幼童玩耍時有滑倒的可能，希望能趁這次園區工程一併改善。

台北市公園處表示，這次園區工程將更換公園遊樂場地板材質，另外工程鐵皮的部分已改善，目前已無這種狀況。

台北市議會教育委員會今上午市政考察台北表演藝術中心、北投影視音園區。（記者楊心慧攝）

台北市議會教育委員會今上午市政考察台北表演藝術中心、北投影視音園區。（記者楊心慧攝）

北投影視音園區。（記者楊心慧攝）

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