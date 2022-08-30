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    北投影視音園區被爆遭賤租 議員怒轟柯市府圖利放水

    林世宗今開記者會質疑柯市府圖利廠商。（記者楊心慧翻攝）

    林世宗今開記者會質疑柯市府圖利廠商。（記者楊心慧翻攝）

    2022/08/30 18:45

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府2014年斥資16億向國防部有償撥用北投製片廠，擬打造成「影視音產業園區」，台北市議員林世宗卻質疑，該案多次流標，今年6月24日僅有一家廠商投標，被評定為最優申請人進行議約，但他調查發現，廠商去年才成立且無實際經驗，市府原設定需要有3億的實收資本額，卻無底線公告下修到1億，痛批這根本是圖利放水案，恐為內神通外鬼的騙局。

    北市政風處︰若有不法必定嚴懲

    台北市長柯文哲今於總質詢回應，本案都有依照正常程序招標；台北市政風處表示，將調閱所有相關資料進行全面了解，過程若發生不符合招商相關程序事證，將依法辦理，若有不法必定嚴懲，還給北市府清明的形象。

    文化局︰招商評選過程均依法辦理

    台北市文化局指出，招商評選過程均依法辦理，絕未有圖利放水的情事，過去因流標，期間歷經辦理座談會、訪商等過程，考量影視音產業規模較小，多屬中小企業，因此以分年繳納固定權利金取代一次性開發權利金，降低廠商期初負擔，並另訂有變動權利金及超額利潤，以維市府權益。

    林世宗指出，北投影視音園區得標廠商問題重重，巧妙的是根據招商說明書內容，整個基地土地面積4278坪，可開發蓋的地方，樓地板面積高達24037坪，得標廠商僅需繳交固定1000萬保證金，得標商總投資金額僅2.35億，再加收0.3%，只需705萬履約保證金，即可取得影視音園區50年經營權，再保證續約20年。

    林世宗痛批，北市府竟讓廠商只需投入2.35億就得標，招商說明書上原載明開發權利金底價為1億權利金，北市府竟自己改為固定年繳300萬，變動權利金更是4500萬營業額以上，才開始依營業額比例繳交0.3%，履約保證金從9300萬縮水成705萬，就是圖利的鐵證。

    林世宗表示，土地租金營運前5年僅每年420萬，當大樓蓋好開始營運每年租金僅收1262萬，周邊地價以內政部實價登錄查詢，每坪成交價達120萬，超過50億的黃金地段竟遭賤租，目前本案仍在議約中，應立刻停止簽訂不平等條約、嚴懲不法，別成為出賣市產的共犯。

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