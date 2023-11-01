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出包？雲林農友座談驚見「候」友宜 用白膠帶遮住引聯想

侯友宜今天到雲林虎尾與在地農友座談，活動背板被發現名字打錯成「候」友宜。（記者林旻臻攝）

侯友宜今天到雲林虎尾與在地農友座談，活動背板被發現名字打錯成「候」友宜。（記者林旻臻攝）

2023/11/01 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕尷尬！國民黨總統參選人侯友宜今天（11/1）走訪雲林縣並發表農業政見，但活動會場背板被眼尖的網紅「四叉貓」劉宇發現打錯字，侯友宜的名字變成「候」友宜。

侯友宜今天在前立委張嘉郡陪同下，上午參訪雲林虎尾洋桔梗花卉產業、農會花生工廠，下午到「土庫驛可可莊園」與在地農友座談，並提出自己的農業政見。不過四叉貓眼尖發現，座談會現場的背板輸出文字搞烏龍，誤將侯友宜的名字打成「候」友宜，主辦方也早發現出錯，尷尬地用白色膠帶將多出來的「｜」遮起來。

網友紛紛調侃，「『藍』色的字被『白』膠帶遮起來了！百年大黨慘了！」、「被白色力量擋住了」、「好可憐，被柯文哲跟朱立倫吃夠夠，還被寫錯名字」、「沒打成『猴』就不錯了」、「因為他也不是很重要」、「反正不是第一次出包」、「黨工在暗示不成氣「候」？」。

事實上，這不是侯友宜的名字第一次被打錯。今年8月《商業周刊》PO圖文暗酸侯友宜草包，國民黨副主席連勝文跑到《商周》臉書反酸，想幫侯友宜出口氣，卻被抓包將侯的名字錯打成「候文宜」，讓網友笑翻。

侯友宜今天到雲林虎尾與在地農友座談，活動背板被發現名字打錯成「候」友宜。（記者林旻臻攝）

侯友宜今天到雲林虎尾與在地農友座談，活動背板被發現名字打錯成「候」友宜。（記者林旻臻攝）

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