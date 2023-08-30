鬧笑話！連勝文到商周臉書幫侯友宜出氣 名字錯打成「候文宜」

連勝文跑到《商周》幫侯友宜出氣，卻被抓包把侯友宜的名字打錯成「候文宜」。（本報合成）

2023/08/30 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕《商業周刊》PO出圖文整理目前檯面上4位總統參選人針對科技產業發展的部分政見與反思，暗酸國民黨的侯友宜草包，笑翻大批網友，侯辦也因此氣炸要求道歉。事後藍營副主席連勝文也到貼文下方反酸《商周》，想幫侯友宜出口氣，卻被抓包侯友宜的名字打錯成「候文宜」，簡單3個字就錯了2個，再鬧笑話。

《商周》昨天列出4位總統參選人針對科技產業發展的部分政見，並逐一提出批評，但在侯友宜部分，卻見政見一片空白，《商周》以「⋯⋯」帶過，小編還稱「我們努力了」，狠酸侯對科技產業一竅不通，說不出個所以然，大批網友讚爆，直呼「太壞了」。

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對此，侯友宜競辦發聲明要求《商周》小編道歉，稱侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問，「如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑」。

不僅如此，連勝文也跑到《商周》的臉書留言，暗酸《商周》拿錢辦事，「國民黨沒錢，商周當然不會如實刊登候文宜的諸多政見！但商周若發了大財，記得要分給員工」，不過連勝文的留言馬上被網友發現侯友宜的名字被打錯成「候文宜」。

民進黨新北市中和區立委參選人吳崢就在臉書分享連勝文的留言截圖表示，「侯辦今天怒嗆商周道歉，連勝文還去貼文下面留言，暗指商周是因為拿不到錢才這樣。可是勝文，連你都找不到侯友宜的名字了（候文宜是誰？），商周找不到侯的產業政策，應該也還好吧。」

連勝文跑到《商周》幫侯友宜出氣，卻被抓包把侯友宜的名字打錯成「候文宜」。（資料照，記者陳志曲攝）

簡單3個字就錯了2個，連勝文將侯友宜打成「候文宜」。（圖翻攝自《商周》臉書）

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