走訪虎尾挑花生 侯友宜：要把壞料挑起來 政府也要把不好的掃掉

侯友宜發表農業政見，包括將老農津貼增加至每月一萬、老農不用繳健保費、水利會回歸農民、建立完整冷鏈系統等。（記者林旻臻攝）

2023/11/01 17:22

〔記者林旻臻／雲林報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（1日）在前立委張嘉郡陪同下，上午參訪雲林縣虎尾鎮洋桔梗花卉產業、農會花生工廠，下午到土庫驛可可莊園與青農有約，並發表農業政見，包括將老農津貼增加至每月1萬，老農不用繳健保費；水利會回歸農民；將輔導人力仲介業者投入外展移工服務；建立完整冷鏈系統，排除農產出口障礙等。

侯友宜今天來到虎尾鎮農會，受到農友歡迎，紛紛喊「總統凍蒜」。侯友宜挑選花生時突然說，挑花生要把「壞料」（壞東西）挑起來，政府也要把不好的掃掉，更大讚虎尾花生讓人吃了口齒留香，「吃花生代表好事發生」。

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侯友宜說，自己從小協助家中務農，知道農民很辛苦，台灣農產品品質好，為讓農民有更好的工作環境，政府有責任拿出作為，包括對外加入區域貿易組織，解決關稅問題，提升台灣農產外銷的競爭力；對內則輔導農業升級，協助農民提升設備、技術，而非只是一直補助。

侯友宜指出，他針對農民目前面臨的問題，提出具體相關對應政策，包括：老農津貼應隨物價指數調整，逐年調整到每月1萬元；水利會則應回歸給農民，讓專業來管理；將輔導人力仲介業者投入外展移工服務，並藉由專業訓練、管理，讓人力符合產業需求，解決近年台灣農業缺工問題。

另外，侯友宜說，公糧收購價格已12年未調整，近年成本、物價不斷上漲，導致農民血本無歸，未來當選將提高公糧收購價格，讓農民更有保障，停灌休耕、綠色環境給付也都要跟著調整，政府應針對產業環境投注資源，輔導農民增設現代化設備、建立完備冷鏈系統，並加強檢疫措施、排除農產出口障礙，提升台灣農產的市場競爭力。

侯友宜在挑選花生時，突然說挑花生要把「壞料」（壞東西）挑起來，政府也要把不好的掃掉。（記者林旻臻攝）

侯友宜至土庫驛可可莊園與青農有約，發表農業政見。（記者林旻臻攝）

張嘉郡（左三）、侯友宜（右三）、虎尾農會總幹事蔡武吉（右二）、國民黨海線立委參選人丁學忠（右一）至虎尾鎮北溪里參觀洋桔梗溫室。（記者林旻臻攝）

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