朱立倫：民進黨最不願意見到藍白合 想盡辦法汙衊、攻擊
〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時指出，民進黨最不願意見到「藍白合」，想盡一切辦法來汙衊、攻擊、破壞，連昨天會面的地點，民進黨也可以想出一些辦法來挑撥、製造問題，該地點是前文山區黨部主委黃貴美的辦公室，黃貴美是國民黨組發會主委許宇甄的母親，是他們老家，民眾黨主席柯文哲也認識黃貴美，這地方還有問題嗎？
朱立倫指出，他們抱持坦承的心態，希望盡快找出協商的方案，目前大家正在努力當中，這中間就是情緒少一點、誠意及耐心多一點，不耐的情緒、語言少一點，最重要是換位思考、同理心，國民黨有多少支持者是從等待、期待到不滿、憤怒的情況，甚至有更情緒化的發言，最後一定是往大局、往大我的方向努力，這是他們秉持的決心。
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朱立倫表示，「藍白合」在兩黨共同理念的「理念合」、立委選舉的「國會合」，可以算是有相當共識，希望持續來努力。最辛苦的總統大選部分，週一侯友宜沒參加協商，因此約昨晚繼續就這方面來討論，秉持的基本立場是堆疊善意，不要在過程中因為意氣或情緒造成影響，第二是降低社會及支持者的疑慮，第三是尋找最佳方案，還需要社會大眾一起來集思廣益，國民黨也會努力往合理、合情、合法、公平、公正的方法提出來，民眾黨也想出比較適當的方法，過去比賽的方式民主初選或全民調已經結束了，現在是進行協商，主要參考及依據的方式，大家可以提出來，最後希望是能團結勝選。
朱立倫也提到，除了總統大選，不分區立委的提名太關鍵了，若再讓不分區的提名傷害總統大選、立委選舉，就是最愚蠢的作為，不分區是政黨的門面，每一席都非常的關鍵，每一席都是代表這個政黨，要讓社會大眾按大拇指才對，會盡一切努力往這方向來做。
朱立倫重申，上週他就講過，絕不接受任何政治壓力、關說，更不可能有任何的利益交換，用大局為重的角度，他個人絕對堅持這點，也與侯友宜談過，幾位重要領導者也都了解，一定要往大局的方向走，每一步都非常的小心，最後的勝利成功就是我們的。黨內很多優秀的同志，一定有遺珠之憾，只要勝選，都是執政團隊的重要成員。