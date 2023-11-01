朱立倫：民進黨最不願意見到藍白合 想盡辦法汙衊、攻擊

國民黨主席朱立倫1日主持中常會，向中常委說明與總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲會面情形。（記者廖振輝攝）

2023/11/01 15:36

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時指出，民進黨最不願意見到「藍白合」，想盡一切辦法來汙衊、攻擊、破壞，連昨天會面的地點，民進黨也可以想出一些辦法來挑撥、製造問題，該地點是前文山區黨部主委黃貴美的辦公室，黃貴美是國民黨組發會主委許宇甄的母親，是他們老家，民眾黨主席柯文哲也認識黃貴美，這地方還有問題嗎？

朱立倫指出，他們抱持坦承的心態，希望盡快找出協商的方案，目前大家正在努力當中，這中間就是情緒少一點、誠意及耐心多一點，不耐的情緒、語言少一點，最重要是換位思考、同理心，國民黨有多少支持者是從等待、期待到不滿、憤怒的情況，甚至有更情緒化的發言，最後一定是往大局、往大我的方向努力，這是他們秉持的決心。

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朱立倫表示，「藍白合」在兩黨共同理念的「理念合」、立委選舉的「國會合」，可以算是有相當共識，希望持續來努力。最辛苦的總統大選部分，週一侯友宜沒參加協商，因此約昨晚繼續就這方面來討論，秉持的基本立場是堆疊善意，不要在過程中因為意氣或情緒造成影響，第二是降低社會及支持者的疑慮，第三是尋找最佳方案，還需要社會大眾一起來集思廣益，國民黨也會努力往合理、合情、合法、公平、公正的方法提出來，民眾黨也想出比較適當的方法，過去比賽的方式民主初選或全民調已經結束了，現在是進行協商，主要參考及依據的方式，大家可以提出來，最後希望是能團結勝選。

朱立倫也提到，除了總統大選，不分區立委的提名太關鍵了，若再讓不分區的提名傷害總統大選、立委選舉，就是最愚蠢的作為，不分區是政黨的門面，每一席都非常的關鍵，每一席都是代表這個政黨，要讓社會大眾按大拇指才對，會盡一切努力往這方向來做。

朱立倫重申，上週他就講過，絕不接受任何政治壓力、關說，更不可能有任何的利益交換，用大局為重的角度，他個人絕對堅持這點，也與侯友宜談過，幾位重要領導者也都了解，一定要往大局的方向走，每一步都非常的小心，最後的勝利成功就是我們的。黨內很多優秀的同志，一定有遺珠之憾，只要勝選，都是執政團隊的重要成員。

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