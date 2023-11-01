遭控配合統戰卻不解釋交流目的 蔡壁如與台灣基進隔空互嗆！

台灣基進揭露，蔡壁如今年曾受中國統戰情蒐單位之邀赴中。（資料照）

2023/11/01 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨不分區立委名單才傳出納入統戰背景深厚的中配徐春鶯引發爭議，台灣基進今天（1日）再曝白營立委參選人蔡壁如今年曾受中國統戰情蒐單位之邀赴中。對此，蔡壁如在臉書稱自己遭抹紅，還與台灣基進人士在留言區隔空互嗆，台灣基進立委參選人吳欣岱傍晚忍不住跳出來怒斥：「民眾黨根本不是超越藍綠，而是比藍更爛！」

台灣基進今天揭露，蔡壁如今年4月受中國統戰情蒐單位邀請，以「學術交流」的名義赴中，回台後開始積極宣傳中國「惠台措施」，6月還獲民眾黨提名參選立委，質疑她代替黨主席柯文哲去接收中國指令。立院民進黨團也表示，白營不僅有蔡壁如接受統戰智庫邀約，還擬提徐春鶯當不分區立委，顯見柯文哲被中共當成統戰傳聲筒，危害台灣的國家安全。

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對此，蔡壁如今下午透過臉書痛批台灣基進甘淪民進黨側翼，抹紅異己，賣力護航綠營「親中」人士，例如有中國籍小三的立委趙天麟、用「中國台灣」名義在中國賺錢的立委鄭運鵬等等，更譏基進黨「其實是臥底的」，「表面上是民進黨側翼，其實才是民進黨最大的敵人。認同趙天麟跟中國女子長期親密交流，認同鄭運鵬矮化國格去中國生意交流，卻不認同我的學術交流？」

蔡壁如還罵：「台灣每年到中國經商、旅遊、交流有好幾百萬人，而台灣基進奉若神明的民進黨總統參選人賴清德也說過，想跟中國領導人習近平共進晚餐。如果交流就是統戰，是在罵賴清德？立院民進黨團接著開記者會跟風抹紅，民進黨向來雙標，不反對跟中國交流，但卻是『綠能你不能』。奉勸綠營先回去照照鏡子，不要自己去跟中國親密交流就可以，別人去單純的學術交流就變成統戰。」

蔡壁如的貼文一出，台灣基進不分區立委提名人楊佩樺隨即在留言區質問：「你去這個統戰單位學術交流？到底交流什麼為什麼又不說呢？如果單純分享如何違反學術倫理的，我信！」蔡壁如則回嗆：「只會當民進黨的小三幫忙抹紅，不用我一個人信，全台灣都相信」。吳欣岱也留言：「你還是沒有交代自己到底去中國『學術交流』什麼，和你到底有何學術能力可交流，只會顧左右而言他，令人失望！」蔡壁如再惱羞回酸：「先跟大家解釋一下妳是不是臥底的，不然這麼賣力當民進黨當側翼抹紅人家，民進黨在港湖區還是提名高嘉瑜欸，同情妳選得好心酸......」。

吳欣岱傍晚也在臉書針對蔡壁如質疑台灣基進護航所謂綠營「親中」人士做出回應，「台灣基進和我站在抗中第一線從來都不會雙標。趙天麟2018年提議雙城論壇，是台灣基進站穩立場點出疑慮；徐春鶯當初倡議武漢病毒包機回台，是我連署擋下。2014年的柯文哲就已經被台灣基進黨主席點出問題，2018年他喊兩岸一家親我們同樣提出批判。」

她接著說：「現在柯文哲親中媚中，蔡壁如以學術交流之名赴中統戰組織到底談了什麼、交換了什麼？不要顧左右而言他，柯文哲用台灣民眾黨一路操作，從重啟服貿到統戰不分區，頻頻挑戰台灣人對中心防底線究竟所謂何事？民眾黨口口聲聲說統獨是假議題，卻比国民党還積極經營對中關係，這樣的政黨不是超越藍綠，而是比藍更爛！」

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