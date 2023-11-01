民眾黨再爆統戰爭議 台灣基進：蔡壁如赴中國替柯文哲接指令

中國官網指「中國社會科學院台灣研究所」是以「促進祖國統一大業」為宗旨，同時也被國際研究單位認定具有「台灣研究、情報蒐集與統戰宣傳」功能。（台灣基進提供）

2023/11/01 11:35

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨不分區立委名單才傳出將納統戰背景深厚的中國籍配偶徐春鶯，台灣基進今（1）日再揭露，民眾黨立委參選人蔡壁如今年4月受中國統戰情蒐單位之邀赴中「學術交流」，回台後不僅宣傳中國「惠台措施」，6月更獲民眾黨提名，讓人質疑是替民眾黨主席柯文哲接收中國宣傳指令。

民眾黨深陷中國統戰爭議，台灣基進今召開「柯文哲的統戰團隊養成計畫？！民眾黨立委參選人涉統戰再一樁」記者會。台灣基進不分區立委參選人楊佩樺指出，蔡壁如今年4月受北京智庫及上海智庫邀請赴中進行「學術交流」，但她遭認定違反學術倫理、撤銷碩士學位，這樣的人要進行什麼樣的學術交流。

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楊佩樺指出，經追查發現，邀請蔡壁如的單位分別是「中國社會科學院台灣研究所」及「上海台灣研究所」，中國對二者的定位是涉及台灣政治、經濟、對外關係、法律等對台方針政策，作為國家級對台學術研究機構，以「促進祖國統一大業」為宗旨；其中，中國社會科學院台灣研究所還被英國倫敦政經學院（LSE）台灣研究計畫室定義為「針對台灣研究、情報蒐集與統戰宣傳，三位一體的中國涉台智庫及情報單位」。

楊佩樺批評，跟中國統戰交流的人都不應該有參選台灣公職人員的資格，蔡壁如受中國統戰單位邀請赴中，回台後立刻協助中國宣傳惠台的資訊，接著就獲民眾黨提名台中第一選區。她質疑，蔡壁如去中國是提供情報、協助研究，還是當柯文哲的腳，去接收中國統戰宣傳指令，接受「統戰腦」的移植？呼籲蔡壁如解釋清楚，否則應該退選。

台灣基進台北市立委參選人吳欣岱則指出，蔡壁如今年2月受訪曾說過，不會回到黨中央、也不會進總統競選辦公室，而會用「比較不一樣的方式」來協助柯文哲，蔡壁如曾經說過「餘生心願就是送柯文哲進總統府」，果然她用其他方式表現，就是到中國參訪多處統戰單位，當柯文哲的腳。

吳欣岱批評，蔡壁如美其名稱「學術交流」，但她根本沒有學術專業，只有可能是統戰交流，民眾黨的區域立委人選從柯文哲心腹變成「通敵窗口」，不分區同樣是統戰專業，黨主席則是習近平的「選哲」。

吳欣岱指控，蔡壁如到中國參訪多處統戰單位，當柯文哲的腳。（台灣基進提供）

楊佩樺質疑，蔡壁如遭認定違反學術倫理、撤銷碩士學位，這樣的人要進行什麼樣的學術交流。（台灣基進提供）

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