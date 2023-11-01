中美洲銀行資助獨裁政權 學者：我國別「好心辦壞事」賠上形象

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會（TAWPA）今（1）日召開「獨裁者的金庫：中美洲銀行調查報告公布」記者會，由台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌（中）、台灣透明組織理事陳俊明（右）、國際透明組織會籍認證委員葛傳宇（左）出席。（記者楊丞彧攝）

2023/11/01 23:46

〔記者楊丞彧／台北報導〕中美洲銀行（CABEI, BCIE）為中美洲地區區域性開發援助機構，我國不僅是「區域外正式成員」，更是最大股東。然而，國際反貪腐組織調查後發現，中美洲銀行不僅提供鉅額資金給尼加拉瓜惡名昭彰的獨裁者奧德嘉（Daniel Ortega），金援計畫也屢爆貪腐醜聞。國際透明組織會籍認證委員葛傳宇今（1）日呼籲，我國長期參與中美洲銀行方向是正確的，但不要存好心結果辦壞事，而賠上我國國際形象。

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）去年起結合數個團體啟動對「中美洲銀行」的深入調查，揭露其如何將巨額援助資金供予國際上惡名昭彰的中美洲獨裁政權。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會（TAWPA）今日召開「獨裁者的金庫：中美洲銀行調查報告公布」記者會，由台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌說明調查結果。

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報告指出，近三年我國財政部每年編列856萬美元預算繳納中美洲銀行的第八次增資股款。除此之外，透過外交部國合會累積捐贈中美洲銀行金額，亦達2.76億美元。我國則派駐一名常駐董事在中美洲銀行總部，進行監督。

黃國昌呼籲，此時立法院正在審查下年度預算案，我國參與第八次增資，過去兩年每年繳納856萬美元；今年這筆856萬美元的預算，在立法院要審議。他呼籲立院審查時嚴格把關，且必須要求我國派駐中美洲銀行之常駐董事提出提升資金使用透明度與監管之要求，才不會辜負台灣人民協助中美洲人民的初衷。

葛傳宇表示，我國長期參與中美洲銀行之政策方向是正確的。我國長期被雙邊援助綁架，只能撥款而沒有話語權，此問題跨越藍綠執政而無解。我國對邦交國的政策性貸款，由外交部出面當保證人，「對方會想要還錢嗎」？在缺乏適當的監督與不透明的機制下，若錢進到邦交國權貴口袋「不被浪費才怪」。

葛傳宇提到，有拉美朋友告訴他，在我國退出中美洲議會（Parlacen）之後，現在想盡辦法要留在中美洲銀行，若只為「中華民國」四個字，為了面子卻失去裡子，「這代價會不會太大」？也有拉美朋友說，中美洲銀行現任總裁摩西（Dante Mossi）被暱稱為「獨裁者的金主」。他直言，如果我國存好心卻變成辦壞事，我國國際形象豈不是跟著「獨裁者金主」這臭名一起沉淪？

對此，葛傳宇認為有兩個解決方案。第一，立法院與監察院應好好進行調查，我國駐中美洲銀行常駐董事有無做到盡職查證（due diligence）？此外，我國明定禁止海外行賄，然而立法通過後執行進度為0。法務部調查局在海外派駐20幾名法務秘書，有無回傳情資？第二，我國必須儘速推動公益揭弊者保護法之立法進程，無論是藍綠白總統參選人都要有共識，無論誰當選總統都要通過。

而本月中美洲銀行即將進行理監事改選，被問及作為最大出資者的我國政府應有何態度或作為？黃國昌回應，我國政府應十分注意，相關人選是否能承諾進行改革且提升資金運用的透明度，過去貸款積弊是否能清除，這是我國應堅持的價值與原則。

葛傳宇指出，關鍵還是在於中美洲銀行的制度改革，否則無論換誰擔任總裁，都會受到恩庇主義與裙帶關係影響，成為惡性輪迴。我國近年中美洲邦交國越來越少，然而斷交越多，援外機密預算卻不減反增，不正常的對外援助（ODA）越多，這是不正常的現象。他感嘆，存好心辦壞事「真的太可惜」。

台灣透明組織理事陳俊明表示，援外是好事，也不能說我們是「冤大頭」，畢竟我國當初也是靠著美援才有今天。大家同意捐助其他國家讓當地人民能有更好的生活，但相關金錢的使用上必須強調透明性，並接受公民問責。若今年立院要同意撥款，也要請我國派駐當地的常駐董事去了解，是否有比較符合期待人選。

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