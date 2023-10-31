張又俠嗆誰分裂就動武 外交部：窮兵黷武升高台灣人民反感

外交部發言人劉永健表示，張又俠的發言再次證明中國不折不扣就是一個窮兵黷武國家，只會升高台灣人民及國際社會的普遍反感。（記者楊堯茹攝）

2023/10/31 15:47

〔記者楊堯茹／台北報導〕中共中央軍委副主席張又俠30日在北京香山論壇，當著各國軍事高層提到，無論任何勢力想把台灣分裂出去，中國軍隊絕不答應，重申大陸軍方對台問題強硬立場的發言。外交部發言人劉永健今回應，張又俠的發言再次證明中國不折不扣就是一個窮兵黷武國家，只會升高台灣人民及國際社會的普遍反感。

張又俠在演講中表示，台灣是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會的普遍共識，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應、絕不手軟。

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對此，劉永健於記者會上指出，聯合國近年主要國家與國際峰會，均一再強調台海和平穩定重要性，為全球安全跟繁榮的關鍵，張又俠的發言只是再次證明中國不折不扣就是一個窮兵黷武國家，是破壞台海和平穩定及區域和平的麻煩製造者。

他進一步表示，中國一向企圖以大國自居，就該負起大國應有的的國際責任與義務，中國一昧威脅對台使用武力、危及區域和平穩定，只會升高台灣人民及國際社會的普遍反感。

劉永健重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未一天統治過台灣，這是各國清楚認知的事實也是客觀現狀，任何國家皆無權也不可能藉由一個發言，或與他國發表所謂的聯合聲明，片面否定我國主權地位，中華民國台灣的前途，必須由全體台灣人民的意志決定。

因疫情停辦3年，香山論壇30日於北京登場，聚焦台海與美中關係，因中國前國防部長李尚福被免職，由中央軍委副主席張又俠坐鎮。他在演講中批評指「個別國家」抱持「你輸我贏」的零和思維，信奉弱肉強食的叢林法則，大搞拉幫結派的集團政治，推行單邊主義，使世界充滿戰爭陰霾與人道災難。

中方專家代表、軍事科學院原副院長何雷則直接點名美國，指美方在南海問題上試圖挑撥離間，製造不穩定，菲律賓跟隨美國破壞區域和平。何雷又指，大陸一旦迫不得已使用武力解決台灣問題，並謬稱這將是「合法之戰、正義之戰」。

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