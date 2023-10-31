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柯侯3次握手未提藍白合 侯友宜致詞被柯粉喊口號打斷

國民黨總統參選人侯友宜致詞時，柯文哲支持者喊「台灣的選擇、柯文哲！」，柯揮手制止。（記者蔡昀容攝）

國民黨總統參選人侯友宜致詞時，柯文哲支持者喊「台灣的選擇、柯文哲！」，柯揮手制止。（記者蔡昀容攝）

2023/10/31 14:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕藍白昨（30日）首次政黨協商，引起各界關注。民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今（31日）陸續抵達宜蘭縣外澳接天宮，3次握手致意，但隻字未提藍白合。柯文哲致詞簡短，侯友宜則長達7分鐘，中間一度被柯粉喊口號打斷，成為插曲。

侯友宜致詞長達7分鐘，他說，4年前來台的中國觀光客有270萬人，今年截至9月剩15萬人，生意大受影響，兩岸一定要和平、站在一起，用平等、尊嚴、友善的態度，讓兩岸和諧。

侯再談「侯友宜」這個名字，父親期許他要重情重義重信用，他也交了許多朋友，「交朋友滿天下，天下就是你的」，他也用這樣的態度，帶領警察團隊，用生命顧兄弟夥伴、用生命顧台灣，才獲得基層支持，一路做到局長、校長。

侯友宜說，朋友也以他的名字為出發，致贈他對聯「友直友諒友多聞，宜家宜居宜天下」。

此時，有人大喊「台灣的選擇，柯文哲！」口號，柯揮手示意停止，侯說「莫共彼個啦（台語：不要說那個啦），拜託，大家惦惦（台語：大家安靜）」，接續談對聯的意義。

輪到宜蘭立委參選人致詞，民眾黨陳琬惠說，向侯市長報告，除了觀光，也希望宜蘭孩子能回宜蘭工作，立法院未來還有很多事情要做。國民黨黃琤婷則說，祝福現場朋友平安健康，一起努力，為宜蘭和台灣共同打拚。

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