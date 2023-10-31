為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

侯柯同台！侯友宜：兩岸大眼瞪小眼「瞪久了會出事」

國民黨總統參選人侯友宜（前排右一）、民眾黨總統參選人柯文哲（前排左一）今天在宜蘭合體。（記者蔡昀容攝）

國民黨總統參選人侯友宜（前排右一）、民眾黨總統參選人柯文哲（前排左一）今天在宜蘭合體。（記者蔡昀容攝）

2023/10/31 13:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕藍白昨（30日）首次政黨協商，引起各界關注。民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今（31日）陸續抵達宜蘭縣外澳接天宮，3次握手致意，未多做交談。柯文哲致詞祈求風調雨順，侯友宜則說，兩岸一定要和平、站在一起，否則大眼瞪小眼，瞪久了就會出事情。

柯文哲今天上午10點20分許抵達接天宮， 支持者大喊「柯P！柯P！」、「柯文哲！當選！」柯上香後，先到休息室休息。幾分鐘後，侯友宜也抵達上香，隨後向民眾握手致意，支持者不斷喊口號「侯友宜！當選！」、「總統好！總統好！」

廟方約11時舉行開香大典儀式，柯文哲、侯友宜同框合體，柯文哲伸手向侯握手致意，但兩人未多交談。

儀式結束後，廟方按照抵達順序，請柯文哲先致詞。柯僅表示，榮幸參加接天宮慶典，祈求風調雨順、國泰平安，也祝福在場貴賓身體健康，萬事如意，平安就好。隻字未提藍白合。

侯友宜表示，宜蘭是觀光大縣，但四年前來台的中國觀光客有270萬人，今年1到9月剩15萬人，觀光客不來，生意通通砍一半，兩岸一定要和平，兩岸一定要站在一起，要用平等、尊嚴、友善的態度，讓兩岸可以和諧，宗教文化可以先走、先對話，這樣才能和平，否則大眼瞪小眼，瞪久了會出事情。

侯結束致詞後，伸手向柯文哲握手致意；兩人離開前，再微笑握手致意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
打兩岸戰爭牌 侯友宜赴宜蘭開講指飛彈打來就會打到本土
2023/10/31 13:19

打兩岸戰爭牌 侯友宜赴宜蘭開講指飛彈打來就會打到本土
柯文哲啟動環台宣講「與哲同行三部曲」計畫 11月底前從宜蘭出發
2023/10/31 13:10

柯文哲啟動環台宣講「與哲同行三部曲」計畫 11月底前從宜蘭出發

內外兼具 換位思考的品牌初心
再批政府花大錢收購光電 柯文哲：蒼蠅、蟑螂全跑來
2023/10/31 12:25

再批政府花大錢收購光電 柯文哲：蒼蠅、蟑螂全跑來
藍白合？柯文哲：民眾黨不能「為一時利益」失去長期信用
2023/10/31 12:19

藍白合？柯文哲：民眾黨不能「為一時利益」失去長期信用

合展家禾 A7樂善國小首排 散步雙公園
批賴清德忘記人民 侯友宜︰侯、朱、柯見面越快越好
2023/10/31 11:33

批賴清德忘記人民 侯友宜︰侯、朱、柯見面越快越好
「藍白合」成嗎？賴士葆：柯文哲堅持「要正的」就別談了
2023/10/31 10:09

「藍白合」成嗎？賴士葆：柯文哲堅持「要正的」就別談了
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播