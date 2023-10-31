侯柯同台！侯友宜：兩岸大眼瞪小眼「瞪久了會出事」

國民黨總統參選人侯友宜（前排右一）、民眾黨總統參選人柯文哲（前排左一）今天在宜蘭合體。（記者蔡昀容攝）

2023/10/31 13:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕藍白昨（30日）首次政黨協商，引起各界關注。民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今（31日）陸續抵達宜蘭縣外澳接天宮，3次握手致意，未多做交談。柯文哲致詞祈求風調雨順，侯友宜則說，兩岸一定要和平、站在一起，否則大眼瞪小眼，瞪久了就會出事情。

柯文哲今天上午10點20分許抵達接天宮， 支持者大喊「柯P！柯P！」、「柯文哲！當選！」柯上香後，先到休息室休息。幾分鐘後，侯友宜也抵達上香，隨後向民眾握手致意，支持者不斷喊口號「侯友宜！當選！」、「總統好！總統好！」

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廟方約11時舉行開香大典儀式，柯文哲、侯友宜同框合體，柯文哲伸手向侯握手致意，但兩人未多交談。

儀式結束後，廟方按照抵達順序，請柯文哲先致詞。柯僅表示，榮幸參加接天宮慶典，祈求風調雨順、國泰平安，也祝福在場貴賓身體健康，萬事如意，平安就好。隻字未提藍白合。

侯友宜表示，宜蘭是觀光大縣，但四年前來台的中國觀光客有270萬人，今年1到9月剩15萬人，觀光客不來，生意通通砍一半，兩岸一定要和平，兩岸一定要站在一起，要用平等、尊嚴、友善的態度，讓兩岸可以和諧，宗教文化可以先走、先對話，這樣才能和平，否則大眼瞪小眼，瞪久了會出事情。

侯結束致詞後，伸手向柯文哲握手致意；兩人離開前，再微笑握手致意。

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