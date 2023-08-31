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首頁　>　政治

民進黨批新北未全面補助輪狀病毒疫苗 市府：補助對象六都最多

侯友宜發表「醫療五箭」政策。（記者劉信德攝）

侯友宜發表「醫療五箭」政策。（記者劉信德攝）

2023/08/31 23:15

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侯友宜拋「醫療五箭」 張志豪：當年以各種理由拒絕新北的嬰幼兒健康安全

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天拋出「醫療五箭」政策，民進黨發言人張志豪批評，新北市府到現在沒有全面定額補助輪狀病毒疫苗。對此，新北市衛生局反擊說，新北自2019年就實施補助輪狀病毒疫苗，今年更擴大全額補助對象，涵蓋對象為六都最多。

新北市府說，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，2019年起就逐步增加全額補助對象，包含低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病及原住民之幼兒，迄今嘉惠逾千名嬰兒，今年8月起再擴大補助高風險族群，是全國唯一補助早產兒、小爸媽及身心障礙者等幼兒的縣市。

衛生局指出，輪狀病毒最有效預防方法是口服疫苗，但中央一直未納入公費常規疫苗，而是由地方政府自行編列預算補助，目前全國也尚未有針對輪狀病毒疫苗全面全額補助的縣市，衛生局也一直積極向中央爭取，希望中央疫苗基金能全面全額補助，可惜未果，就連曾任新北市議員的張志豪也不幫新北市民積極爭取發聲，反倒捏造事實製造仇恨言論，令人遺憾。

市府呼籲，中央政府不要消極被動，能不分藍綠、縣市，將輪狀病毒疫苗列入常規疫苗全面全額補助，以照顧國內嬰幼兒健康。

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