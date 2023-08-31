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侯友宜拋「醫療五箭」 張志豪：當年以各種理由拒絕新北的嬰幼兒健康安全

民進黨發言人張志豪。（資料照）

民進黨發言人張志豪。（資料照）

2023/08/31 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（31）日舉行記者會，推出「五箭優先」醫療衛生政策，對此民進黨發言人張志豪表示，侯友宜應該還記得自己是怎麼用各種理由拒絕新北的嬰幼兒健康安全，還有衞生局長陳潤秋的擺爛怠惰，對比如今提出的政策來說「實在諷刺。」

張志豪在臉書PO文表示，侯友宜今天為了選總統提出醫療「五支箭」政見。其中第二支箭，強調優先照顧兒童及婦幼，將成立跨部會協調委員會，擴大兒童疫苗補助基金，但2019那年市政總質詢，當時侯友宜以各種理由拒絕新北的嬰幼兒健康安全、衞生局長陳潤秋的擺爛怠惰，到現在只有新北市還未全面定額補助輪狀病毒疫苗，新北市的爸爸媽媽真的好辛苦。嬰幼兒福利比不上台北，也比不上鄭文燦市長時期的桃園。

張志豪指出，輪狀病毒是幼兒的國民病，六都中包含台北、桃園、台中、台南早已全面補助，只有新北市一直都沒有納入常規補助，新北市的幼兒始終淪二等公民，以新北市幼兒人數3萬人計算，若比照台北市定額補助每人2100元，預算估6300萬元。

張志豪直言「請問侯市長，如果連保障新北幼兒健康安全都如此消極被動，現在還說大話論國政，完全不會臉紅，政見空談，實在遺憾。」

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