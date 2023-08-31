2024如何打？ 黃暐瀚分析「選舉三法」

民眾黨柯文哲（左起）、民進黨賴清德、國民黨侯友宜。（資料照，本報合成）

2023/08/31 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選戰況激烈，各陣營紛紛加緊準備，資深媒體人黃暐瀚在臉書PO文表示，選舉三法「認同高、仇恨低、感動人」，並以前總統陳水扁競選廣告為例，直言這是目前為止看過最棒的三則廣告之首。

黃暐瀚在臉書PO文表示，選舉想要票多得懂三個法門：「認同高、仇恨低、感動人」，2000年面對連戰與宋楚瑜的陳水扁與民進黨，從未執政，面對財力驚人的國民黨與連戰，還有跑遍全台319鄉鎮的台灣省長宋楚瑜，兩個對手都「極強」，阿扁得讓自己「更強」，才有機會。

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黃暐瀚指出，當年大眾認為民進黨就是台獨，台獨也連結到打仗，所以民進黨執政，兩岸會打仗，中華民國會滅亡的口號，天天有口語部隊在菜市場洗個沒完，阿扁深知此道，所以正面對決。

黃暐瀚續指，而「台灣平安篇」競選廣告降低了台灣民眾對阿扁執政的不安，也降低了兩岸的恐懼感，有效降低「仇恨值」，推出政見，爭取認同！針對弱點，降低仇恨！最後，再伺機尋求打動每位選民心中的「那一塊」。

黃暐瀚直言，可能是親情，可能是貧寒苦讀上進打拼，可能是照顧弱勢，關懷環境，只有打動了選民心中的「那一塊」，才有機會，讓他把選票，投給你。

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