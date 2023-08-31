國台辦稱在九二共識上同國民黨推動和平 綠委︰台灣人民不會認同

中國國台辦今日於官網公布，該辦主任宋濤30日在山西運城會見中國國民黨副主席夏立言一行。宋濤聲稱，將在「堅持九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨等島內各有關政黨，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。（圖擷取自國台辦官網）

2023/08/31 15:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦今日於官網公布，該辦主任宋濤30日在山西運城會見中國國民黨副主席夏立言一行。宋濤聲稱，將在「堅持九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨等島內各有關政黨，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。夏立言則說，國民黨願在「堅持九二共識」、「反對台獨」既有政治基礎上，持續加強交流合作；立委痛批，國共整天提九二共識、反對台獨，台灣人民不會認同這種主張。

宋濤表示，總書記習近平指出，兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。當前，台獨分裂勢力勾連外部勢力謀獨挑釁，損害台灣同胞利益，破壞台海和平穩定，台灣面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的抉擇。

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宋濤說，我們將在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同中國國民黨等島內各有關政黨、團體、各界人士共同努力，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，共創民族復興的綿長福祉。

夏立言向中方表示，當前兩岸關係形勢嚴峻，國民黨願在堅持九二共識、反對台獨既有政治基礎上，持續加強交流合作，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

據了解，2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國發動圍台軍演兩岸情勢緊張之際，夏立言不顧陸委會反對，執意率團訪問中國。今年2月二度前往中國訪問，6月更代表國民黨參加中共對台統戰平台海峽論壇，8月底再度啟程前往中國參訪，一年內訪問中國達4次。

對此，民進黨立委王美惠今日受訪表示，夏立言沒有台灣心，不斷提九二共識、反對台獨，等於是在附和中共。民進黨執政都主張「維持現狀」，為何國民黨要配合中共主張的九二共識，從來就沒有九二共識。

王美惠批評，夏立言若認為九二共識非常好，乾脆搬過去中國住，也不要領台灣的退休金。請國民黨不要再糟蹋台灣，不要盡是扯台灣後腿，九二共識是國民黨與共產黨私下弄出來，台灣人民不會認同這種犧牲國家主權的政治主張。

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