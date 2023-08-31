郭台銘連署以百萬份為目標 黃士修坦言與侯友宜、柯文哲整合難度高

「主流民意大聯盟」發言人黃士修今日上午接受廣播節目專訪時解釋，由於國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，在野陣營各自為政，郭台銘才會選擇獨立參選，並宣稱郭陣營希望達成突破百萬連署目標。（資料照）

2023/08/31 15:00

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘日前宣布參選總統，「主流民意大聯盟」發言人黃士修今日上午接受廣播節目專訪時解釋，由於國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，在野陣營各自為政，郭台銘才會選擇獨立參選，並宣稱郭陣營希望達成突破百萬連署目標，對於郭台銘與侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的整合可能性，他坦承難度很高，幾乎是「不可能的任務」，但他也說，如果談判成功，郭陣營就不用向中選會遞交連署書。

有關近日傳出郭台銘日前與侯友宜見面時，當面對侯說「讓大哥先做4年」，黃士修嚴正否認，強調郭、侯會面僅屬「破冰寒暄」，完全沒有觸及政治議題。

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針對侯友宜先前多次強調，過去幾度拜訪郭台銘，「不得其門而入」，黃士修解釋，真實狀況是侯友宜都突然來訪，沒有先約，有時候郭台銘不在家，有時則是跑完一整天的行程後要休息，無法見客，警衛通報讓郭陣營也很尷尬。

黃士修：郭、侯兩人見面地點是在郭台銘家大廳

他並透露，日前郭、侯兩人見面地點是在郭台銘家的大廳，雙方未觸及政治議題，也沒有談出具體的事情，但雙方有約日後咖啡會。

被問到郭陣營的連署作為，黃士修透露，有4大策略可以提高連署數目，希望能突破百萬以上份數，其中策略之一就是靠科技協助，目前郭台銘官方LINE帳號有近50萬訂閱數，因此已請IT團隊寫程式，讓支持者預約登記連署，然後還會積極爭取各界社團支持，靠舉辦活動吸收游離民眾支持連署，以及民眾可以在網路上列印填寫連署書，自主郵寄到郭台銘競選辦公室。

對於節目主持人說「沒有100萬份，太丟人了」，黃士修只說「我盡力」，至於連署經費多少，他則說目前還無法計算。

黃士修還說，希望在11月2日連署送件截止日前，郭、柯、侯3人可以談好合作，只要整合成功，「我們就不用送件」﹔主持人質疑，這不就是威脅嗎？黃士修則說，郭陣營認為是且戰且走，「他們過去都不理我們，也沒有要整合，所以我們就只能取得資格，來跟他們談」。

他還說，郭台銘當總統不是整合的前提，但郭相信自己是最適合的人選，而且郭、柯、侯可以先碰面，一開始不要誰正、誰副，而且可以其中2人先談，「就算柯、侯見面，我們也樂見。」

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