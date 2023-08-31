為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

郭台銘連署以百萬份為目標 黃士修坦言與侯友宜、柯文哲整合難度高

「主流民意大聯盟」發言人黃士修今日上午接受廣播節目專訪時解釋，由於國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，在野陣營各自為政，郭台銘才會選擇獨立參選，並宣稱郭陣營希望達成突破百萬連署目標。（資料照）

「主流民意大聯盟」發言人黃士修今日上午接受廣播節目專訪時解釋，由於國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，在野陣營各自為政，郭台銘才會選擇獨立參選，並宣稱郭陣營希望達成突破百萬連署目標。（資料照）

2023/08/31 15:00

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘日前宣布參選總統，「主流民意大聯盟」發言人黃士修今日上午接受廣播節目專訪時解釋，由於國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，在野陣營各自為政，郭台銘才會選擇獨立參選，並宣稱郭陣營希望達成突破百萬連署目標，對於郭台銘與侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的整合可能性，他坦承難度很高，幾乎是「不可能的任務」，但他也說，如果談判成功，郭陣營就不用向中選會遞交連署書。

有關近日傳出郭台銘日前與侯友宜見面時，當面對侯說「讓大哥先做4年」，黃士修嚴正否認，強調郭、侯會面僅屬「破冰寒暄」，完全沒有觸及政治議題。

針對侯友宜先前多次強調，過去幾度拜訪郭台銘，「不得其門而入」，黃士修解釋，真實狀況是侯友宜都突然來訪，沒有先約，有時候郭台銘不在家，有時則是跑完一整天的行程後要休息，無法見客，警衛通報讓郭陣營也很尷尬。

黃士修：郭、侯兩人見面地點是在郭台銘家大廳

他並透露，日前郭、侯兩人見面地點是在郭台銘家的大廳，雙方未觸及政治議題，也沒有談出具體的事情，但雙方有約日後咖啡會。

被問到郭陣營的連署作為，黃士修透露，有4大策略可以提高連署數目，希望能突破百萬以上份數，其中策略之一就是靠科技協助，目前郭台銘官方LINE帳號有近50萬訂閱數，因此已請IT團隊寫程式，讓支持者預約登記連署，然後還會積極爭取各界社團支持，靠舉辦活動吸收游離民眾支持連署，以及民眾可以在網路上列印填寫連署書，自主郵寄到郭台銘競選辦公室。

對於節目主持人說「沒有100萬份，太丟人了」，黃士修只說「我盡力」，至於連署經費多少，他則說目前還無法計算。

黃士修還說，希望在11月2日連署送件截止日前，郭、柯、侯3人可以談好合作，只要整合成功，「我們就不用送件」﹔主持人質疑，這不就是威脅嗎？黃士修則說，郭陣營認為是且戰且走，「他們過去都不理我們，也沒有要整合，所以我們就只能取得資格，來跟他們談」。

他還說，郭台銘當總統不是整合的前提，但郭相信自己是最適合的人選，而且郭、柯、侯可以先碰面，一開始不要誰正、誰副，而且可以其中2人先談，「就算柯、侯見面，我們也樂見。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宋濤暗諷郭台銘「背義忘信」？ 侯友宜：不予評論
2023/08/31 12:26

宋濤暗諷郭台銘「背義忘信」？ 侯友宜：不予評論
郭辦否認「郭上侯下」 連勝文：若未堅持願擔誤解之責
2023/08/31 09:44

郭辦否認「郭上侯下」 連勝文：若未堅持願擔誤解之責

蒲公英環保三層抽取式衛生紙新上市
連勝文稱曾找郭台銘溝通 郭辦：最近1個月並未見面
2023/08/31 00:07

連勝文稱曾找郭台銘溝通 郭辦：最近1個月並未見面
新聞360》郭台銘的「賭徒」盤算？他揭「三種劇本」牽動2024變局
2023/08/30 19:09

新聞360》郭台銘的「賭徒」盤算？他揭「三種劇本」牽動2024變局

信義房屋社區一家支持 永續旅遊夯
談在野整合 藍委謝衣鳯：還在打草稿「民進黨就很害怕」
2023/08/30 18:24

談在野整合 藍委謝衣鳯：還在打草稿「民進黨就很害怕」
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播