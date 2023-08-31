民進黨批新北醫衛評比6都墊底 市府秀數據反批：為選舉顛倒黑白

國民黨總統參選人侯友宜推出「五箭優先」醫療衛生政策。（記者劉信德攝）

2023/08/31 21:08

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侯友宜射「醫療5支箭」 民進黨：新北醫衛評比6都墊底

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（31日）推出「五箭優先」醫療衛生政策，民進黨批新北市「醫療衛生」評比在侯友宜執政下墊底，連醫療市政都處理不好，遑論國政。新北市府回應，過去4年，新北市總病床數及醫事人員成長率為六都第1，去年全國長照整體評比獲得5項第一，長照服務人數全國最高，也是六都唯一全額補助早產兒、小爸媽幼兒輪狀病毒疫苗的都市，反批民進黨為選舉惡意抹煞市府努力，顛倒黑白的能力遠勝執政能力。

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市府指出，根據去年最新媒體調查，新北市在全國長照整體評比獲得5項第一，2020年更獲媒體評比為全台第一的失智友善城市，今年更超前全台提前達成777失智友善目標。市府說，新北長照服務人數全國最高，達5萬7675人，新北也連續4年在中央健康城市暨高齡友善城市評選得獎數為全國之冠。

市府說，新北市人口全國最多，卻因與台北市屬同一醫療區域，使得新北許多地區無法增設病床，中央遲遲未予解決，但經新北過去4年仍努力，4年總病床數增加3600床，成長率為17.8％，醫事人員增加5872人，成長率為13.4％，醫療資源成長率為六都第1。

市府指出，新北同步積極布建醫養長照設施，在疫情中仍積極進行瑞芳醫養大樓招商，在去年8月完成簽約，銀新未來城正辦理都計變更程序，但現在還卡關躺在內政部無法向前。

市府說，團隊在侯友宜帶領下，以最低的人均預算，致力開創醫療及長照服務，請民進黨拿出良心說話，勿為選舉信口開河，抹煞同仁及醫療、長照夥伴的努力。

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