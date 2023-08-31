直球對決減碳政策！10/21總統參選人氣候對話 賴侯柯允參加

綠色和平呼籲，總統參選人應納入2030年溫室氣體減量40%、再生能源發電占比40%目標及路徑，並預告10月21日將舉辦台灣首場總統參選人氣候對話。（記者陳嘉怡攝）

2023/08/31 13:19

〔記者陳嘉怡／台北報導〕解決氣候危機迫在眉睫，但台灣2030年的減碳目標、再生能源目標皆落後國際。綠色和平呼籲，總統參選人應納入2030年溫室氣體減量40％、再生能源發電占比40％目標及路徑，並預告10月21日將舉辦台灣首場總統參選人氣候對話，目前政黨提名的3位總統參選人賴清德、侯友宜及柯文哲皆允諾參加。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，今年七月是有紀錄以來最熱的夏天，顯見解決氣候危機迫在眉睫。聯合國氣候專門委員會（IPCC）認為全球2030年要減碳43％以上，全球才能達成淨零，但根據國發會規劃台灣2030年減量目標僅約24％正負1％，明顯不夠積極。

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張皪心也表示，各國積極提高再生能源佔比，以2030年目標為例，歐盟、法國、印度提出再生能源發電占比達40％以上，澳洲、德國、美國提出更具野心的80％目標。但台灣現行2030年再生能源目標僅有27％至30％，仍有很大進步空間。台灣的再生能源政策慢半拍，恐讓企業在綠色供應鏈中失去全球競爭力。

張皪心指出，檢視目前三位總統參選人2030年再生能源目標，賴清德提出30％僅延續執政黨既有政策，目標相當保守；侯友宜僅提出再生能源佔比27％，但目前仍未見具體政策方向；柯文哲雖喊出40％，但卻是核能加上再生能源。國家未來的領袖要有遠見，呼籲總統參選人應提出2030年溫室氣體減量40％、再生能源發電占比40％目標及具體路徑。

此外，為讓民眾能更了解參選人的氣候政見，國際氣候發展智庫執行長趙恭岳表示，將與能源轉型推動聯盟在10月21日舉辦「淨零台灣氣候對話」，是台灣首場總統參選人氣候對話，並有媒體提問、公民團體提問等環節，目前賴清德、柯文哲、侯友宜都已允諾參加，未來如果郭台銘等人的連署門檻達標也會邀請，讓總統參選人向選民說明氣候與能源政策規劃。

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