賴清德縣市競總人事就位 潘孟安：啟動號角、拚勝選最後一哩路

潘孟安表示，今天「啟動號角」盤整各縣市競總的工作分配，「拚到最後一哩路贏得勝選」才是主要目標。（記者陳政宇攝）

2023/08/31 12:27

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德競選辦公室今（31）日召開「各縣市競選總部三長授證會議」。競辦總幹事潘孟安說明，今天「啟動號角」盤整各縣市競總的工作分配，目前地點已確定，將討論成立日期，按部就班在各縣市紮根，「拚到最後一哩路贏得勝選」才是主要目標。

鴻海創辦人郭台銘宣布角逐2024總統，外界關注對大選局勢的影響。潘孟安今日出席會議前受訪表示，他對此「給予尊重祝福」，民進黨中常會昨天也指示「不干預、不評論」，綠營就是按表操課，賴清德也沒有躺著選，假日依舊行程滿檔，每天從早到晚戰戰兢兢、按部就班，針對選務工作進行分工，在各縣市紮根，拚到最後一哩路贏得勝選，才是主要目標。

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潘孟安說，在整個競選工作上，今天「啟動號角」盤整各縣市競總的工作分配，目前地點已經確定，將討論成立日期，並在未來強化分工，也將在9月6日啟動首場「國家希望工程」國政記者會，逐步公布國政藍圖。

至於，有媒體解讀，小英之友會全國榮譽總會長、前衛福部長陳時中擔任台北市競總主委，是否代表「蔡人馬」進入賴清德團隊。潘孟安回應，這是過度解讀，能夠延續本土政權執政，引領國家進步繁榮，才是大家所期待。

台北市競總主委陳時中則表示，選舉已經開始了，全體大團結，希望賴清德能夠勝選，北市立委目標8席全上。至於總統蔡英文是否有所交代？陳時中笑著回應，大家都全力以赴。擔任北市競總總幹事的立委吳思瑤在一旁握拳打氣，「全壘打」。

英系立委羅致政說，這場選舉就是跨越派系，大家一起合作，相較於在野黨陣營，民進黨不分派系、全黨一起合作，今天的活動就是要展現民進黨完全團結在一起，沒有任何人有不同的意見，相信以這樣團結的部隊打選戰，「我們充滿信心」。

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