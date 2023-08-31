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商周小編PO文惹怒侯競辦 吳欣岱：弱到連親藍媒體都挺不下去

國民黨總統參選人侯友宜。（資料照）

國民黨總統參選人侯友宜。（資料照）

2023/08/31 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕《商業周刊》近日PO圖文狠酸國民黨總統參選人侯友宜，讓侯競辦氣炸。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，商周這樣的社群文章，並非「綠媒」複製當年的「黑韓產業鏈」，而是貨真價實草包一枚，弱到連親藍媒體都挺不下去。

吳欣岱在臉書PO文表示，商周29日的社群文章不是特別針對侯友宜，而是因為侯友宜真的什麼都不會，對於環境、經濟發展論述不足，可能小編因此急中生智，用「.......」幽默帶過，結果侯友宜的團隊不是檢討自己本身政策面的弱點，而是出征商周，侯友宜到底是不是得罪幕僚啊？

吳欣岱指出，自己長期的觀察商周幾年來，對於兩岸經貿以及政治立場都是相對偏向中國的，包括2014年太陽花時期支持服貿協議、近幾年也有「台灣半導體沒有中國就沒救了」、國際供應鏈去台化等相關言論，所以，這次社群貼文針對侯友宜，不免令人猜測是否為經濟藍、知識藍操作「侯下郭上」。

吳欣岱續指，侯友宜到校園座談需要請陳以信當ChatGPT、上談話性節目需要謝龍介、柯志恩當保母，這也難怪近日被親藍媒體人陳揮文說「根本不是賴清德的對手」，昨天商周這樣的社群文章，並非「綠媒」複製當年的「黑韓產業鏈」，而是貨真價實草包一枚，弱到連親藍媒體都挺不下去。

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