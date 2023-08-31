郭台銘連署書「1份獎金200元」？發言人黃士修：說法太外行

黃士修說，傳聞郭競辦找了20家公關公司，「哪裡來20家？國民黨要送我嗎？」還有媒體報導指稱每份連署書獎金200元，這樣的說法未免太外行了。（翻攝資料照）

2023/08/31 20:28

〔記者施曉光／台北報導〕郭台銘獨立參選總統，為了蒐集登記連署書，外傳他的競選辦公室委託公關公司每份連署書「委託價」200元，競辦發言人黃士修今天澄清，公關公司的算法根本不是如此計算，一定是按照連署駐點的固定薪資人力，站1天給1天的薪水，就算有獎金抽成，也是針對公關公司，而非1張1張連署書份數計來，如果是這種算法，是否連署就有對價關係？那是違法的！

黃士修接受廣播節目專訪指出，公關公司所開預算絕非小數目，可能要幾千萬，甚至上億或幾億元，現在他還不知道，就像參選立委可能估要花幾千萬，但一定要選舉結束，所有預算跑完，才能確定花多少錢，所以到底最後郭台銘會花幾十億達成百萬連署目標，他真的不知道。

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主持人詢問，操作這種消息是否意在妖魔化連署，暗示郭台銘財大氣粗？黃士修說，或許他們想要這麼做，但不會有效果，這種密集的短期總統連署本來就是要砸錢，要搞個百萬連署，沒有個幾億甚至10幾億，確實可能做不起來。

被問及郭台銘期望的連署目標數多少？黃士修透露，郭台銘說，愈高愈好，但他告訴郭台銘，公投連署與總統連署不同，總統連署要身分證影本，比較複雜，如果是30萬份的基本門票，他能拿到，但若要拿到50、80、100萬份，他只能說會全力以赴。

對於外傳自己手中握有38萬人公投連署個資，黃士修駁斥說，這是假的，因為公投連署不需要身分證影本，過去的兩次公投30幾萬份連署書，早就已經銷毀，就算他留下來，也沒有身分證影本與電話，就算有手機電話，他們也不可能打遍30幾萬通電話。

黃士修指出，今天上午競辦才開會請各家公關公司提案，說明連署站點的租場地以及動員人力規劃，下午就有傳聞郭競辦找了20家公關公司，「哪裡來20家？國民黨要送我嗎？」還有媒體報導指稱每份連署書獎金200元，這樣的說法未免太外行了，因為公關公司的算法不是這樣算的，還有傳聞稱每份連署成本價1000元，那也是很誇張。

他說，今天上午各家廠商提報的作法是租借場地、設備器材、人力預算規模，都是按照各連署站布點經費，不是採獎金制，蒐集連署是被動的，支持者願意簽才會來，不是像賣雞排、奶茶，如果工作人員認真站了一天，沒有獲得連署書，就等於零收入，根本不可能這樣算。

黃士修還說，公關公司的算法就是以一個選舉活動來估價，包括人力、設備、場地、行銷廣告、網路、看板等等，比如定價3000萬，如果最終獲得30萬張連署書，平均每一張成本就是100元，絕非像拉保險業務，多拉一個人，就多一些獎金，這種算法太外行，也違反人性。

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