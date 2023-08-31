侯友宜拋「醫療五箭」！薛瑞元笑了：已經在做 感謝肯定

侯友宜拋出「五箭優先」醫療政見，衛福部長薛瑞元說，其實這些都已經在做，感謝侯政營的肯定！（記者朱沛雄攝）

2023/08/31 19:32

〔記者邱芷柔／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（31日）推出「五箭優先」醫療衛生政策，不過，衛福部長薛瑞元直言，「其實這些事我們已經在做，而且也做一段時間」，對於侯陣營的醫療衛生政策，他樂見大家有共同目標，感謝侯政營的肯定！

侯友宜的「五箭」包括優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫、推動疫苗及醫藥採購透明化。他說，五箭主要解決目前國內的醫病困境，包括嬰兒死亡率創7年新高、國民憂鬱比例高及護病比高留不住護理人才等。

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薛瑞元接受聯訪時說，優先照顧兒童及婦幼並推動高風險癌症預防、國民心理健康計畫、疫苗及醫藥採購透明化等，這些都是衛福部現在已經在做，甚至執行一段時間，「感謝侯市長陣營對我們醫療政策的肯定，一起來共襄盛舉，非常樂於看到大家有相同的目標。」

至於護理人員呼籲希望比照5大科醫師缺工因應方式及希望加強勞檢方面，薛瑞元說，方法一定不同，因為護理人員短缺原因，跟當時5大科缺工的原因不同。而勞檢不是衛福部業務，不過在3班護病比標準上，目前正在跟各界討論，希望今年內確定一個大家可以接受的版本。

薛瑞元也提到，台灣的醫療在全世界評比是名列前茅，但新生兒死亡率、慢性病照顧在OECD國家沒有特別突出，其中新生兒死亡率比鄰近的日、韓還稍遜一點，這也是衛福部擴大優化兒童醫療照護計畫主因，而慢性病照護方面，過去在健保制度下，專注的是醫療可近性，投入醫療資源平均，未來希望透過社區醫療群家醫計畫，來做代謝症候群防治，健保預算也會做部分投注。

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