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中國持續盤查台灣民眾 海基會籲赴中前評估人身安全

海基會發言人蔡孟君今日表示，兩岸在法律體制上存在諸多差異，某些在台屬稀鬆平常的行為，在中國境內卻可能被認定為違法。（記者陳鈺馥攝）

海基會發言人蔡孟君今日表示，兩岸在法律體制上存在諸多差異，某些在台屬稀鬆平常的行為，在中國境內卻可能被認定為違法。（記者陳鈺馥攝）

2023/08/31 16:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國新版《反間諜法》今年7月上路後，中共持續對前往中國的台灣民眾盤查。海基會發言人蔡孟君今日表示，兩岸在法律體制上存在諸多差異，某些在台屬稀鬆平常的行為，在中國境內卻可能被認定為違法。再次呼籲台灣民眾赴中前，務必妥慎評估、注意人身安全風險，並做好充足行前準備。

蔡孟君指出，以中國於7月1日施行《反間諜法》修正案為例，修正條文對於「間諜」行為的定義不明確，大幅提高國人赴中風險。自5月中旬以來，陸委會數度透過新聞發布、社群平台等方式，列舉可能觸法的行為態樣，提醒國人注意。

根據陸委會彙整，包括學術交流蒐集資訊，與中企、中共官員密切交往，拍攝港口或軍事建築物，宣傳民主自由理念，與在中國的外國機構密切交往，從事中國社會民情資料蒐集，經常往返邊境，未經中共核准，自行蒐集中國商業資訊，宗教傳教傳法，攜帶宗教物品、書籍，均有可能觸犯中國法律。

蔡孟君提及，除上揭行為態樣，尚有些國人遭中方不合理對待類型，諸如即便是應對岸涉台系統的邀請赴中，我方民眾在中入出境通關時，也可能遭到無理盤查甚或留置。

蔡孟君說，國人前往中國持有在效期內的台胞證，更有在未明確告知事由前提下，證件突遭註銷。海基會提醒國人在前往中國之前，應特別留意評估人身安全等風險，並建議行前先於陸委會「國人赴大陸地區動態登陸系統」進行登錄；在中國倘遇有急難事件，也可直接撥打海基會24小時「緊急服務專線」（02）2533-9995。

此外，海基會明年度預算編列一筆4萬8千元的「兩岸人身安全與急難救助相關業務」經費，預計派員前往中國協處民眾人身安全與急難事件。

蔡孟君說明，歷年來海基會赴中處理國人人身安全案件及緊急事件，舉例來說，以前國人在湖北旅遊時，曾發生落石意外，有民眾受傷和罹難，當時因為家屬急著要過去處理相關事宜，海基會就有派人陪同去處理，這個預算是「備而不用」，希望不要用到這筆費用。

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