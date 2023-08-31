藍營大陣仗圍剿《商周》 綠營勸侯友宜息怒：別把小編當焦慮出口

《商周》小編製梗圖揶揄國民黨總統參選人侯友宜的科技政策一片空白，國民黨民代及侯友宜競選辦公室接連表達憤怒，甚至揚言退訂《商周》，引發輿論譁然。（記者劉信德攝）

2023/08/31 16:26

〔記者陳政宇／台北報導〕《商周》小編製梗圖揶揄國民黨總統參選人侯友宜的科技政策一片空白，國民黨民代及侯友宜競選辦公室接連表達憤怒，甚至揚言退訂《商周》，引發輿論譁然。立法院民進黨團今（31）日回應，《商周》過去對民進黨的監督和批判非常嚴厲，藍營大可不必把選戰焦慮出口對向小編，奉勸侯友宜沒必要這麼生氣。

藍營圍剿《商周》小編引發爭議，立法院民進黨團書記長莊瑞雄今受訪表示，大市長（指侯友宜）有一點欺負小編的味道，大家都期待總統參選人未來的方向和具體政見，《商周》是評論主要參選人的政見，剛好找不到侯友宜，侯友宜為何要這麼生氣？是否覺得對民調重擊。

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「有必要這麼大陣仗嗎？」莊瑞雄坦言，這確實會嚇到小編，拿出具體政見讓民眾知道，沒這麼困難，更何況讓《商周》知道並刊登，奉勸侯友宜沒必要這麼生氣。

民進黨立委洪申翰則表示，藍營內部同時出現幾位總統參選人，讓藍營看起來非常焦慮，還把焦慮出口對向小編、抒發焦慮，包含國民黨高層和侯友宜都應該緩一下，不需要用這種方式欺負社群小編，了解社群操作的人都知道，這就是一個「有梗」的操作，類似方式在年輕世代很常見。

洪申翰說，《商周》當然不是民進黨的媒體，《商周》過去對民進黨的監督和批判非常嚴厲，藍營一不順心就貼標籤，這大可不必，不夠尊重媒體，也代表國民黨從上到下不了解社群媒體，與年輕世代斷層。

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