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藍營輪番怒轟《商周》小編 黃光芹：國民黨集體霸凌媒體小編

國民黨總統參選人侯友宜。（記者劉信德攝）

國民黨總統參選人侯友宜。（記者劉信德攝）

2023/08/31 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕《商業周刊》日前PO出圖文整理目前檯面上4位總統參選人針對科技產業發展的部分政見與反思，頗有暗酸國民黨參選人侯友宜草包意味，侯辦也因此氣炸要求道歉，對此資深媒體人黃光芹表示，國民黨對商業周刋小小編的集體霸凌，只凸顯了國民黨的「鐵達尼現象」!

黃光芹在臉書PO文表示，自己還原商周「點點點」事件原委，發現這是一場國民黨為了總統選戰，發動的一場「張飛打岳飛」的大亂鬥，而集體霸凌的對象，竟是媒體的一位小編。

黃光芹指出，首先，商周小編設定的主題範圍為晶圓山和手機河（如附圖），明白歸類在4位參選人的「科技」政見；第二，我遍查谷歌有關侯友宜的科技政見，的確付之厥如；第三，國民黨事後補提給商周的政見內容，也文不對題，講的是能源和環境政見（如附圖），補考時並未提出「科技」相關政見，足見根本沒有。

黃光芹續指，查了國民黨智庫執行長柯志恩和網友昨天提供的整理資訊，發現侯友宜拋出過「5大政見」，包括：接受合憲的九二共識、兵役恢復4個月、全面使用核電、撤除NCC、設立新的特偵組。對接時，柯志恩強調，智庫將提出28項國政討論，包含兩岸及能源問題等，其中有「科技」政見嗎？還是根本尚未提出？

黃光芹怒批，國民黨誤導大眾，指商周惡植侯友宜沒有政見，這是誣指和惡意栽贓！事實上，小編有鎖定「科技」類，如果更細的話，人家明明有標示晶圓山和手機河，國民黨硬是誇大，誣衊人家說侯友宜沒有政見，最可笑的是，有媒體人出身的前藍委倚老賣老，扯什麼金惟純，更是離題、離譜、離間、離奇。

黃光芹直言，國民黨根本拿錯考題、答錯卷，到現在還執迷不悟亂咬一通；再說，就算未來提出科技政見，侯友宜還不是「……」，所謂政見，不都是槍手代答？所以，小編真的不用被fired，國民黨滿黨盡是盲劍客，殺小編壯膽，才該被fired!

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