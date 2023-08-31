郭辦否認郭上侯下 連勝文：若未堅持願擔誤解之責

國民黨副主席連勝文29日稱曾與鴻海創辦人郭台銘交流，獲得答案是要求「郭上侯下」。郭台銘競選辦公室30日深夜表示，明顯「與事實不符」；連勝文31日凌晨回應，若郭台銘方面並未堅持侯下郭上，他願意承擔所有誤解之責。（資料照）

2023/08/31 09:44

〔中央社〕國民黨副主席連勝文29日稱曾與鴻海創辦人郭台銘交流，獲得答案是要求「郭上侯下」。郭台銘競選辦公室30日深夜表示，明顯「與事實不符」；連勝文31日凌晨回應，若郭台銘方面並未堅持侯下郭上，他願意承擔所有誤解之責。

郭台銘宣布參選總統，連勝文29日在接受廣播專訪時表示，他受黨主席朱立倫指派，3週前曾與郭台銘交流，獲得答案卻是「郭上侯下」；他認為，雙方需要彈性才能談下去，郭台銘就是不給彈性，所以無法談。

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郭台銘辦公室在30日深夜發出聲明表示，郭台銘過去一個月內並未與連勝文見面或用任何方式聯繫。郭台銘的兒子郭守正，過去一個月亦未與連勝文見面，兩人互動僅於通訊軟體，連勝文提及到欲安排見面會商，但因行程緊湊，最終並未安排會面。

郭辦指出，連勝文對於與郭守正互通訊息的解讀可能有落差，導致後續出現「郭台銘要求侯下郭上」的新聞報導，這部分明顯與事實不符。

連勝文31日凌晨回應表示，若郭台銘方面認為他訊息解讀錯誤，也就是郭台銘方面並未堅持「侯下郭上」，則他願意承擔所有誤解之責，只希望能在不設任何前提之下共謀未來，以蒼生為念，相忍為國，他的個人毀譽並不重要。

連勝文也強調，已請相關媒體澄清，他並未與郭台銘會面，而是與郭的親人聯繫。國民黨絕對願意以大局為重，以誠意溝通，努力團結所有在野力量。

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