「大哥先做四年？」 侯：請郭說明

國民黨總統參選人侯友宜昨至台北火聖廟參拜，隨後與大安區里長茶敘座談，爭取地方人士支持。（記者羅沛德攝）

2023/08/31 05:30

〔記者林欣漢、許倬勛／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘在週一宣布參選總統前，曾與國民黨總統參選人侯友宜會面，外傳郭台銘當時提到「讓大哥先做四年」；對此，侯友宜昨受訪表示，當時郭董有要求兩人的會面不要對外說，既然郭董前幾天已經將會面的事說出來，他尊重郭董，也請郭董把內容、方式及時間向外界說明清楚。郭台銘辦公室則否認有上述「讓大哥先做四年」的談話。

郭辦否認有先做四年的談話

媒體詢問兩人會面時間是否為二十七日，侯友宜聞言大聲反駁︰「時間不對！」他強調，郭台銘已經向他再三提醒，兩人的會面不要對外說明，既然郭董已經將此事說出來，請郭董把內容和方式對外說清楚，不要讓外界有誤解。但侯也未說是哪一天會面。

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侯友宜昨天到台北火聖廟參拜，與大安區里長茶敘座談，並先後前往大埤岸福德祠、木柵忠順廟、十五份福興宮等地參拜，受到與會者熱情迎接，並送上象徵好彩頭的白蘿蔔，高喊凍蒜、加油。

對於國民黨副主席連勝文稱曾與郭台銘會面溝通，但郭台銘要求「郭上侯下」，不給彈性，所以無法談。對此，侯友宜表示，他對郭董都給予尊重。

侯友宜與里長座談時指出，他接受國民黨徵召參選總統，敢擔起責任，他的初心不變，要顧好中華民國、顧好台灣這塊土地所有人民的平安，一定會團結所有人的力量，他不會讓大家失望；民調看看、聽聽就好，大家一起拚，拚出最後的勝利。

侯加碼長照政策 盼舒緩照顧者壓力

此外，侯友宜前天拋出「八十歲以上就廢除巴氏量表」的四大主張，他昨天再加碼長照政策，提出「七十至七十九歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」，讓真正有需要的長者得到應有的照顧，促使社會正視看護移工人數不足及長照產業面對的問題，盼促進長者健康、釋放家庭勞動力，也舒緩家庭照顧者的壓力。

侯友宜說，他提出「八十歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」的政策後，獲得極大回響，不少家屬反映，該政策確實迫切需要，也有許多人說，本來還在為申請巴氏量表而苦惱，現在終於可以鬆一口氣，他說︰「放心，讓我侯友宜來改變。」

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