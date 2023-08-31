陳時中、余天納民進黨不分區？潘孟安：競總主委不是分官加位

潘孟安指出，競總主委是要去奔波的、做「桶箍」，不是來分官加位的。（記者陳政宇攝）

2023/08/31 12:12

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德競選辦公室今（31）日召開「各縣市競選總部三長授證會議」，台北市競總主委由前衛福部長陳時中擔任，新北市由正國會立委余天執掌。外界關切兩人是否納不分區立委名單，賴清德競辦總幹事潘孟安回應，競總主委是要去奔波的、做「桶箍」，不是來分官加位的。

賴清德今日上午出席各縣市競選總部三長授證會議。台北市競總主委由陳時中擔任，新北是余天，桃園是國策顧問、客家大老范振修，台中是立法院副院長蔡其昌。此外，民進黨執政縣市長亦扛起主委重責，包括嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市陳其邁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復。

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外界解讀，擔任縣市競總主委的陳時中和余天，可能是民進黨不分區立委人選。潘孟安今日會前受訪直言，「想得太多了」，民進黨是透過地方耆老、政界，並由執政縣市首長擔任競總主委，競總主委是要去奔波的、做「桶箍」，不是來分官加位，不管是任何輔選團隊成員，都是盡其民主進步黨黨員的責任，不管是任何工作職位，都要全力以赴。

至於，競總主委是否將負責協調立委初選時「比較競爭」的選區？潘孟安回應，當然，有些目前總部也在幫忙協調，各縣市有可能面對不同狀況，當然在各縣市裡面，有可能面對各縣市狀況不一，競選總部的主委作為「桶箍」，必須調和鼎鼐、面面俱到、攻無不克，「桶箍真的不好當」。

余天今日被詢及是否爭取不分區一事，他僅回應，「不要再問這個，還早」；陳時中則說，「現在不談這些事」。

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