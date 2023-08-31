賴清德9/6啟動首場「國家希望工程」潘孟安：沒有躺著選

潘孟安預告，9月6日將啟動首場「國家希望工程」國政記者會，逐步公布所有的國政藍圖。（記者陳政宇攝）

2023/08/31 11:17

〔記者陳政宇／台北報導〕迎戰2024大選，民進黨總統參選人賴清德九月將陸續端出「國家希望工程」政見。賴清德競選辦公室總幹事潘孟安今（31）日預告，9月6日將啟動首場「國家希望工程」國政記者會，逐步公布所有的國政藍圖，「一切都是按表操課，沒有躺著選」。

賴清德競選辦公室今日舉行「各縣市競選總部三長授證會議」，潘孟安會前受訪說明，競選總部照表操課，9月6日將啟動首場「國家希望工程」國政記者會，逐步公布所有的國政藍圖。

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潘孟安表示，基本上，各地方百工百業後援會也如火如荼地在進行，同步也在整合各縣市覓得的競總地點，趕快請人員進駐，「一切都是按表操課，沒有躺著選，謝謝大家」。

民進黨發言人張志豪補充，9月6日當天將針對賴清德的總綱部分做具體公佈，後續也會依序推出，此外，在各地選務部分，後續也會安排各區立委參選人合體行程，包括陸戰、空戰都依序推出，希望用更多更好的政策，贏得人民的肯定和支持。

此外，賴清德今日在潘孟安及民進黨祕書長許立明的陪同下出席會議，會前有媒體詢及「是否擔心被說躺著選」，賴看了一眼後不發一語，快步走入會場。

賴清德今日出席「各縣市競選總部三長授證會議」。（記者陳政宇攝）

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