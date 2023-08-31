范世平質疑多次赴中「銜命整合郭侯」 趙春山喊「非告不可」

趙春山說，范世平是他的學生，竟然指控他銜命促成藍白合，讓他很生氣，因為這等於指控他觸犯「反滲透法」，公然幫助中共介入台灣選舉，非告不可。（資料照）

2023/08/31 09:22

〔記者施曉光／台北報導〕師範大學教授范世平昨在臉書發文質疑淡江大學中國大陸所榮譽教授趙春山在疫情解封後多次前往中國，與官方有所互動，難道是銜命進行前鴻海董事長郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜的整合？趙春山今日上午接受廣播節目專訪指出，這無異指控他觸犯「反滲透法」，公然幫助中共介入台灣選舉，他「非告不可」，今天就會洽談律師，他還形容自己現在「很興奮」。

不過，趙春山也感嘆稱，「我多話了」，「太太說我實在話太多了」，並稱以後要「自我節制」，因為台灣政治太複雜，當初不應該唸政治，應該去讀音樂系，他甚至還說，從此之後不再上節目受訪，也不談國內政治，甚至兩岸關係未來會怎麼樣，他也都不在乎，郭、侯與民眾黨總統參選人柯文哲合不合作，他也不再管了。

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趙春山透露，自己原本以為前總統馬英九的政治高度最高，打算勸馬出來整合郭、柯、侯合作，但現在他認為，馬是好朋友，不應該再拖馬下水。

日前對媒體透露郭台銘已經與侯友宜見面或聯繫的趙春山表示，喝咖啡應該是郭、侯、柯3人一起喝，不該只有郭、侯，而且郭既然宣布參選，就應該由一位客觀人士負責召集，既然現在大家互信沒了，咖啡就不必喝了，他並強調，既然都還沒有開始談，就不應該先說誰當頭、誰當老二，任何一個黨如果有把握能單打獨鬥，「那就打吧！」如果沒有，就應該坐下來好好談，否則就等著明年接受民進黨總統參選人賴清德當選以及新的兩岸關係現實。

趙春山說，范世平是他的學生，而且范的教授升等論文還是他審查的，范竟然指控他銜命促成藍白合，讓他很生氣，因為這等於指控他觸犯「反滲透法」，公然幫助中共介入台灣選舉，會讓他坐牢，而且如此指控對於國民黨促進非綠整合有影響，因此他非告不可，這也是他生平第一次要告人、上法庭，而且告的是自己的學生，他形容現在「很興奮」，今天會先找律師談一談。

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