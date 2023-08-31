藍營連番砲轟商周小編 網批：弱到連阿貓阿狗都能欺負

《商周》小編製作梗圖揶揄侯友宜，引發侯友宜競選辦公室表達憤怒，兼任國民黨政策委員會執行長的國民黨立法院黨團總召曾銘宗也喊出要退訂商周，台北市議員柳采葳還酸《商周》小編「是否是皇親國戚」。（圖擷自臉書）

2023/08/31 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕《商周》小編製作梗圖揶揄侯友宜對科技等政策的想法一片空白，引發侯友宜競選辦公室表達憤怒，兼任國民黨政策委員會執行長的國民黨立法院黨團總召曾銘宗也喊出要退訂商周，台北市議員柳采葳還酸《商周》小編「是否是皇親國戚」。針對相關質疑，網友紛紛酸「那侯的科技政策是什麼」、「又不是只臭侯友宜，到底在怒幾點的」，也有人批評「國民黨弱到連阿貓阿狗都能欺負」。

《商業周刊》日前因整理檯面上4名總統參選人所提出的AI、半導體政見，卻在國民黨參選人侯友宜的照片上寫上「……」，引發爭議。對此曾銘宗批評，商周是國內非常好的專業雜誌，但商周葬送自己的信任度，宣稱「從今天起退訂商業周刊」，國民黨籍台北市議員詹為元也發文砲轟「或許這樣的戲謔，讓你們在網路上能引起很大的迴響，而失去我這一位讀者，可能對你們來說也不痛不癢吧」。

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相關言論後續也被轉到PTT，網友紛紛嘲諷「到底誰知道候文宜的政見阿，你說阿」、「國民黨講話，不用認真，快泡沫了」、「那侯的科技政策是什麼」、「連自家商周都不理你你看這第四名多失敗」、「民調墊底，不知道侯辦的傲氣到底哪來的」，有網友更酸「可憐，爛到一個雜誌都沒把你放在眼裡」。

侯辦發言人、台北市議員柳采葳則是發文批評《商周》「到底是誰讓這種不專業的發文出去的？還是有人要爆料商周這位小編的爸爸或媽媽是誰？」、「我開始懷疑這位小編是否是皇親國戚耶。」在其發文底下雖然不少傾藍網友留言力挺、砲轟商周。

也有一些網友則留言回嗆「國民黨已經弱到連阿貓阿狗都能欺負的境地」、「所以侯友宜先生的政績是……？一次次風災水災時撈跑吃喝拜會外地樁腳，不想幹就滾蛋」、「你問問阿猴市長新北市民他的政策？不外乎也是……回答！」、「為啥要道歉? 大部分人民不認為商周小編有錯，怎麼沒反省過侯友宜就真的沒料」、「商周一直以來都是KMT自己人~你們確定要這樣鬥臭他！？」。

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