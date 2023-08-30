酸侯友宜科技政見草包⋯⋯《商周》回應了！小編：「我沒有被fired」

《商周》酸侯友宜草包，侯競辦要求道歉。（資料照，記者俞肇福攝）

2023/08/30 17:24

相關新聞

「商周」發文反思總統選舉政見 網一看「侯友宜⋯⋯」笑翻

〔即時新聞／綜合報導〕總統大選腳步將近，《商業周刊》29日整理目前檯面上4位參選人針對科技產業發展的部分政見與反思，在臉書以圖文說明，卻暗酸國民黨總統參選人侯友宜草包，引人發噱，侯競辦也因此氣炸要求小編道歉。對此，《商周》今天（30日）下午發文回應了！

請繼續往下閱讀...

《商周》29日列出4位總統參選人針對科技產業發展的部分政見與反思，並逐一提出批評，但在侯友宜部分，卻見政見一片空白，《商周》批評也以「⋯⋯」帶過，小編還稱「我們努力了」，狠酸侯對科技產業一竅不通，說不出個所以然，笑翻大批網友。

侯友宜競辦對此發表聲明表達憤怒與遺憾，指該文章是《商周》小編自行搜尋資料後發出，商周事先並未與競選辦公室聯繫，「侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑。」

而《商周》今天再透過臉書發文表示，「8月29日傍晚的貼文，大家的意見小編都收到了，謝謝大家！這篇貼文，我們的初心只是希望，台灣拚經濟的時候、也要顧永續。我們花了9個月時間調查，為什麼台灣會出現晶圓山和手機河？所以我們也希望每一個總統參選人，都要對這件事提出主張，讓所有人更明白，所有選舉支票的背後，我們要共同付出什麼樣的代價。」

小編接著說：「謝謝大家關心，小編沒有被fired，不足之處，我們虛心聆聽。我們會在這裡跟大家一起努力，讓台灣不再有禿了頭的山和變紅的河水。」

針對《商周》酸侯，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱直言，長期觀察下來，《商周》對於兩岸經貿以及政治立場都是相對偏向中國的，就是因為侯是貨真價實草包一枚，弱到連親藍媒體都挺不下去，「昨天《商周》的社群文章不是特別針對侯友宜，而是因為侯友宜真的什麼都不會，對於環境、經濟發展論述不足，可能小編因此急中生智，用『.......』幽默帶過。結果侯友宜的團隊不是檢討自己本身政策面的弱點，而是出征《商周》，侯友宜到底是不是得罪幕僚啊？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法