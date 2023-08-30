商周PO文惹怒侯競辦 林俊憲補刀：給你曝光機會就偷著樂吧

《商周》酸侯友宜草包讓侯競辦氣炸，林俊憲補刀「給你曝光機會就要偷著樂了」。（資料照）

2023/08/30 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕《商業周刊》近日PO圖文狠酸國民黨總統參選人侯友宜，讓侯競辦氣炸。對此，民進黨立委林俊憲補刀：「人家給你曝光機會就要偷著樂了，還嫌？」

《商周》29日在臉書整理目前檯面上4位總統參選人科技產業發展的部分政見與反思，以圖文呈現，不過輪到介紹侯友宜時，政見卻一片空白，以「⋯⋯」帶過，小編還稱「我們努力了」，狠酸侯對科技產業一竅不通，說不出個所以然，笑翻網友。

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侯友宜競辦今天（30日）發聲明要求《商周》小編道歉，侯辦說，侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問，「如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑」。

對此，林俊憲在臉書補刀寫道，「侯侯請好好感謝周刊，實在不懂侯友宜團隊在生氣什麼？我甚至已經想不起來，上次評論侯友宜是什麼時候的事了，要不是有周刊提醒，大家都以為現在選舉還是三腳督，只不過是賴郭柯三腳督，給你曝光機會就要偷著樂了，還嫌？」

林俊憲還說，「我自己嘗試了一下，搜尋『賴清德產業政策』，馬上會跑出『四大支柱』、『五大信賴產業』，點進去就是他的詳細論述。就算不要以賴的高標準來檢視，搜尋郭柯一樣有他們的訪談內容。唯獨侯友宜，跳出來的第一個結果居然是去年選市長時的『深耕新北』，我不知道你們所謂的很容易搜尋是去哪搜尋？中國百度嗎？」

他繼續酸：「侯友宜現在這麼弱勢，實在不忍心，還是給點建議，草包也有草包的選戰打法啊！你看看隔壁堂主（指民眾黨總統參選人柯文哲），平常語不驚人死不休，天天成為媒體焦點，直到最近被檢驗才發現他跟你差不多，因為『理性務實科學』就是比『侯侯做代誌』好聽，但你產品不行包裝也不行，當然拚不過人家。」

最後林俊憲直言，「政策不是武功秘笈，藏在家裡絕不外傳，本來就要給人隨時檢視，找不到還怪別人沒主動打給你們求說明，那為何賴清德到了這個階段政策已經很完整，你卻一片空白，因為困在三小豬大亂鬥裡太久，正事都不做，建議可以鬥到明年一月，直接進入抓戰犯延長賽好了！」

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