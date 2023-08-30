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侯辦氣炸要《商周》小編道歉 莊瑞雄：民調吊車尾當然被質疑

莊瑞雄直言，侯友宜的民調一直是吊車尾，社會大眾當然會認為侯到底有沒有準備好，政見到底充不充足。（資料照）

莊瑞雄直言，侯友宜的民調一直是吊車尾，社會大眾當然會認為侯到底有沒有準備好，政見到底充不充足。（資料照）

2023/08/30 16:45

〔記者陳政宇／台北報導〕《商周》小編製作梗圖揶揄侯友宜對科技等政策的想法一片空白，侯友宜競選辦公室今（30）日發聲明表達憤怒與遺憾，呼籲《商周》澄清與道歉。立法院民進黨團書記長莊瑞雄認為，侯友宜民調吊車尾，當然會被質疑是否準備好政見，若《商周》因此被退訂，可以送到他辦公室。

《商周》臉書粉專昨天貼出各陣營總統參選人的科技政見與相關談話，唯獨國民黨總統參選人侯友宜的圖片是「……」，小編更補上「我們努力了」。

侯辦今天回應，《商周》事先並未與競選辦公室聯繫，網路上可以很容易搜尋到侯友宜的能源及科技產業政策，也可以跟競辦詢問；如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑。

立法院國民黨團總召曾銘宗也說，他是《商周》長期訂戶，《商周》是一家非常好、非常專業的媒體，但他們竟然葬送自己的creditability（信用度）、涉入朝野政黨攻防，因此從今天起就退訂。

對此，莊瑞雄受訪說，國民黨5月徵召侯友宜為總統候選人時，《遠見》雜誌大篇幅報導侯在3項指標「高得嚇死人、全部都贏」，但短短幾個月過去，侯友宜的民調一直是吊車尾，社會大眾當然會認為侯友宜到底有沒有準備好，政見到底充不充足。

莊瑞雄說，民進黨不會去評論，但《商周》小編很猛，意思就是找不到侯友宜的政見，即使如此，藍營也不用生氣，若《商周》因此被退訂的份數沒有很多，可以送到他辦公室。

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