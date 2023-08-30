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參觀上海圖書館東館 蔣萬安：音樂館可讓北市音圖參考

台北市長蔣萬安今（30）日參觀上海圖書館東館，認為音樂館可讓台北音樂圖書館參考，讓未來音圖運作、服務更優化，讓市民感覺更好。 （記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安今（30）日參觀上海圖書館東館，認為音樂館可讓台北音樂圖書館參考，讓未來音圖運作、服務更優化，讓市民感覺更好。 （記者何玉華攝）

2023/08/30 13:50

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（30）日出席雙城論壇主壇活動後，前往參觀上海圖書館東館，先後看了精品室跟音樂館，他提到台北音樂圖書館已經完成規劃設計，接下來就會進入下一階段；上海圖書館的經驗可作為未來音圖參考，讓運作、服務更優化，讓市民感覺更好。

根據上海市政府提供的資料，上海圖書館東館於2022年9月28日開館，迅速成為上海熱門的網紅打卡地標，目前是中國單體建築面積最大的圖書館，可提供近6000個閱覽座位，滿足每年200餘場講座，年接待量達400萬人次。

東館建築面積11.5萬平方公尺，地上7層、地下2層，開放22個主題閱讀服務空間，以及智慧文創區和散布在各樓層的團隊研討室、終身學習室、閱讀靜音艙，提供全年齡段、又兼備精準化個性化的公共文化服務；並在今年6月7日被國際圖書館協會聯合會（IFLA）提名入圍「年度公共圖書館獎」。

蔣萬安在参觀了樓精品室、5樓音樂館後，被問到有沒有對台北音圖有一些想法；蔣萬安說，音圖已經完成規劃設計，外牆以竹簡、五線譜為靈感發想，竹簡代表書，五線譜是音樂。上海圖書館東館的音樂館展示很多黑膠照片，把它數位化後，讓民眾來看書、閱覽的同時，也可以欣賞音樂，有西洋的、古調等等，都很豐富。

他說，上海圖書館東館是找一個知名的設計團隊作整體設計，獨棟的圖書館是全亞洲最大、最豐富，未來的音圖可以參考，提供給市民的服務上更優化。

上海圖書館東館的音樂館，收藏很多黑膠唱片，並將其數位化。 （記者何玉華攝）

上海圖書館東館的音樂館，收藏很多黑膠唱片，並將其數位化。 （記者何玉華攝）

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